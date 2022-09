Złamanie krtani podczas stosowania chwytu obezwładniającego - to najbardziej prawdopodobna przyczyna śmierci mężczyzny podczas policyjnej interwencji w Radymnie na Podkarpaciu. Jak się dowiedział dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, to wstępne ustalenia biegłych po sekcji zwłok.

Policyjne czynności w miejscu interwencji w pobliżu jednego ze sklepów w miejscowości Radymno / Darek Delmanowicz / PAP

W Radymnie na Podkarpaciu podczas poniedziałkowej interwencji zmarł 42-letni mężczyzna.

Według naszych ustaleń, policja dostała zgłoszenie o agresywnie zachowującym się 42-latku, który siekierą uszkodził drzwi domu swojej kuzynki. Patrol znalazł go w pobliskim sklepie. Mężczyzna był agresywny. Policjanci obezwładnili go i założyli mu kajdanki.

W pewnym momencie zatrzymany zaczął tracić funkcje życiowe, a policjanci rozpoczęli reanimację. Na miejsce przyjechała karetka, ale życia mężczyzny nie udało się uratować.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 42-latek był leczony psychiatrycznie.

Ustalenia po sekcji: Złamana krtań

Wstępne ustalenia biegłych po przeprowadzonej sekcji mówią, że najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci 42-latka było złamanie krtani podczas stosowania chwytu obezwładniającego - poinformował dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

"Biegł po dokonaniu oględzin zewnętrznych i po dokonaniu oględzin wewnętrznych co prawda rozpoznał na ciele denata obrażenia zewnętrzne w postaci otarcia i zasinienia w okolicy przedramienia, ale nie stwierdził, by to obrażenia miało jakikolwiek związek i wpływ na jego zgon. (...) Biegły stwierdził, że w ciele denata są obrażenia wewnętrzne. Mowa jest o przekrwieniu mózgu, płuc, mięśnia sercowego. Inne obrażenia to obrażenia, które są określane jako wylewy krwawe, a zlokalizowane po stronie wewnętrznej szyi, czyli krtani. Mowa jest o wylewach krwawych w obrębie krtani, w obrębie torebki tarczycy oraz o obrażeniu, które się określa jako złamanie rożka kości gnykowej" - potwierdziła RMF FM Beata Starzecka, zastępca Prokuratora Okręgowego w Przemyślu.

Starzecka podkreśla, że "ucisk na szyję i obrażenia wewnętrzne szyi były skutkiem stosowanego ucisku, co miało przełożenie na zgon pokrzywdzonego".

Ta opinia biegłych będzie jeszcze analizowana.

Prokuratura czeka jeszcze na wyniki specjalistycznych badań zmarłego. Chodzi między innymi o badania toksykologiczne. U zmarłego wykryto też drobne obrażenia kończyn, a także obrażenia wewnętrzne.

Śledczy zwrócą się też do Centrum Szkolenia Policji o analizę prawidłowości działań interweniujących policjantów. Wiadomo, że działania funkcjonariuszy zostały nagrane (jest film z policyjnej interwencji).

Wiadomo, że funkcjonariusze, obezwładniając mężczyznę, stosowali chwyt za szyję niewiele ponad 70 sekund.

Na razie nie ma podstaw, by stawiać jakiekolwiek zarzuty policjantom - usłyszał w prokuraturze w Przemyślu dziennikarz RMF FM.

Prokuratura o interwencji w Radymnie: Była konieczna, ponieważ dotyczyła agresywnego zachowania mężczyzny

Sprawą policyjnej interwencji w Radymnie zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Przemyślu. Bada ją też wydział kontroli komendy wojewódzkiej policji w Rzeszowie.

Jak powiedziała RMF FM Beata Starzecka, "przedmiotem postępowania jest przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy policji w związku ze zdarzeniem, do jakiego doszło 12 września br., w efekcie którego doszło do zgonu pokrzywdzonego."

Nie była to z pierwsza interwencja podjęta wobec 42-latka.

"Takowe były zgłaszane w przeszłości przez tę samą osobę, która była członkiem jego rodziny. Jako że dyżurny KPP w Jarosławiu miał wiedzę co do tego, w jaki sposób przebiegały poprzednie interwencje, na miejsce zdarzenia zadysponował patrol w zwiększonym składzie, jak również karetkę pogotowia" - wyjaśniła nam Beata Starzecka.

Jak podkreśliła, w przeszłości wobec denata było również prowadzone postępowanie karne, które wiązało się z popełnieniem czynów zabronionych, kwalifikowanych jako groźby karalne na szkodę osoby zgłaszającej interwencję.

"To postępowanie zakończyło się skierowaniem do sądu wniosku o warunkowe umorzenie i zastosowanie wobec niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w szpitalu psychiatrycznym. Takowy środek został przez sąd zastosowany. Przy czym postanowienie do czasu interwencji nie uprawomocniło się - mówiła Beata Starzecka.

Jak dodała, nie posiada ona informacji, ile takich interwencji było wcześniej, ale miały one związek z prowadzonym postępowaniem karnym wobec 42-latka.

Zaznaczyła, że interwencja była konieczna, ponieważ dotyczyła agresywnego zachowania mężczyzny, miał mieć przy sobie niebezpieczne przedmioty.

Wkrótce więcej na ten temat. Artykuł jest w trakcie aktualizacji.