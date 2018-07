W małopolskiej Limanowej trwa 10 Wyścig Górski Limanowa! Po pierwszym dniu zmagań liderem jest Szymon Łukaszczyk, ale różnice w czołówce są minimalne! Dokończenie rywalizacji w niedzielę.

Wyniki pierwszej "10" najlepszych kierowców różnią się tylko o kilka setnych sekundy. Najlepszy Szymon Łukaszczyk przejechał całą górską trasę w 4 minuty i 22 sekundy. Drugi jest Michał Ratajczyk.

Różnica między zawodnikami to jest jedna dziesiąta sekundy, to jest odjęcie pedału gazu, drgnięcie powieki. To jest tak mała różnica na tej 5,5 kilometrowej trasie, która jest bardzo kręta, techniczna - mówi Mariusz Zis, jeden z organizatorów wyścigu.

W ramach dodatkowych atrakcji, na limanowski rynek wrócił PIT-STOP prowadzony przez PROFI AUTO. Jest to akcja bezpłatnych badań technicznych samochodów mieszkańców i kibiców.

W trakcie wyścigowego weekendu chętni mają możliwość przelotów nad Beskidami śmigłowcem, udostępnionym przez partnera zawodów - Bukovina Resort.

Szczęśliwcy będą mogli także poznać trasę z prawego fotela elektrycznego rajdowego Fiata 500 e, przygotowanego przez Go+E Auto.

Samochodowe wyścigi górskie mają w Europie bogatą historię. Mistrzostwa Europy FIA w Wyścigach Górskich (FIA EHC) są najstarszym czempionatem rozgrywanym przez FIA - Międzynarodową Federację Samochodową rozgrywanym do dnia dzisiejszego; odbywają się od 1930 roku.