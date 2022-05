"Kołowy musi złapać wszystko" - to hasło które przyświeca Sypa Challenge. To wyzwanie zorganizowane przez piłkarza ręcznego Paris Saint-Germain - Kamila Syprzaka. Zawodnik czeka na najciekawsze wideo, w którym młodzieżowa drużyna pokaże zagrywkę z nieoczekiwanym podaniem do kołowego. Nagrodą jest wyjazd do Paryża.

W konkursie mogą wziąć udział drużyny zrzeszające nastolatków od jedenastego do czternastego roku życia. Chodzi o to, by nagrać krótkie wideo, na którym zespół zaprezentuje nietypowo rozegrany fragment gry z podaniem do obrotowego. "Kołowy musi złapać wszystko". Brzmi znajomo? Wykonajcie na boisku własną, kreatywną interpretację tego komentarza - zachęca Kamil Syprzak i już szykuje ciekawą nagrodę. O tym, kto pojedzie do Paryża, rozstrzygną internauci, obserwujący profil Kamila Syprzaka na Instagramie, ale także ambasadorowie akcji. Jedną z ambasadorek będzie polska zawodniczka MMA Joanna Jędrzejczyk. O Sypa Challenge - z organizatorem tego konkursu Kamilem Syprzakiem rozmawiał Paweł Pawłowski: Kamil Syprzak o Sypa Challenge RMF FM Szczegóły akcji na: kamilsyprzak.com. Opracowanie: Waldemar Stelmach