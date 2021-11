Koniec rundy jesiennej zbliża się wielkimi krokami. Już w ten weekend podium na najbliższe miesiące może sobie zapewnić Piast Gliwice. Inne drużyny również mają jednak swoje cele, co może nieco wywrócić kolejność w czołówce.

/ fot. Paweł Jakubowski /

13. kolejkę STATSCORE Futsal Ekstraklasy rozpoczniemy m.in. w Chorzowie. Na Górnym Śląsku miejscowy Clearex podejmie GI Malepszy Futsal Leszno, a więc rewelację ostatnich tygodni. Zawodnicy Tomasza Trznadla nie będą mieli jednak łatwego zadania, aby podtrzymać korzystną passę. Chorzowianie w zeszłym tygodniu postawili twarde warunki wicemistrzom Polski z Lubawy, a dodatkowo celują w 300. zwycięstwo w historii swoich występów na ekstraklasowych parkietach.

"To jest dobry zespół, trochę nieobliczalny. Zrobiono tam trafione transfery i potencjał jest jeden z większych w lidze. Są mocni fizycznie i psychologicznie. Tym niemniej to nie jest rywal, którego powinniśmy się obawiać, skoro potrafiliśmy w pierwszej połowie ostatniego spotkania w Lubawie grać jak równy z równym" - mówi na stronie Clearexu Andrzej Szłapa, szkoleniowiec chorzowian.

Interesująco zapowiada się również starcie Red Dragons Pniewy z Rekordem Bielsko-Biała, a więc zdobywców Pucharu i Superpucharu Polski z aktualnymi mistrzami Polski. Pniewianie po słabszym początku sezonu poszli w górę tabeli i obecnie starają się dobić do czołówki. Rekordziści natomiast nie mają innego wyjścia jak zwyciężyć, jeśli chcą się realnie liczyć w walce o mistrzostwo Polski.

"Mamy jasno określony plan na to spotkanie, ale nie chciałbym go w tym momencie ujawniać. Jestem przekonany, że świetnie zrealizujemy go podczas meczu i wtedy wszyscy zobaczą, na czym on polegał. Tak czy inaczej liczymy jednak na sensacyjną wygraną. Tak, jak to miało miejsce w Superpucharze Polski" - mówi Bartłomiej Gładyszewski, zawodnik Red Dragons.

Początek tego spotkania w niedzielę o godzinie 12.00 w nSport+ oraz na Canal+ online.

Poza tym ciekawie może być w Gliwicach, gdzie aktualny lider podejmie beniaminka z Gdańska - AZS UG. Jeśli gracze Orlando Duarte sięgną tu po kolejny komplet punktów, zapewnią sobie pozycję na podium przynajmniej do połowy lutego i zdecydowanie zwiększą szansę, aby przerwę świąteczną spędzić na szczycie tabeli.

Komplet spotkań 13. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy:

Clearex Chorzów - GI Malepszy Futsal Leszno, sobota, godz. 18.00 (WP Pilot)

MOKS Słoneczny Stok Białystok - Górnik Polkowice, sobota, godz. 18.00 (WP Pilot)

Fit-Morning Gredar Brzeg - Constract Lubawa, sobota, godz. 18.00 (WP Pilot)

AZS UW DARKOMP Wilanów - Team Lębork, sobota, godz. 20.00 (WP Pilot)

Red Dragons Pniewy - Rekord Bielsko-Biała, niedziela, godz. 12.00 (nSport+)

Red Devils Chojnice - Legia Warszawa, niedziela, godz. 18.00 (WP Pilot)

Piast Gliwice - AZS UG Futsal, niedziela, godz. 18.00 (WP Pilot)

FC Reiter Toruń - Dreman Opole Komprachcice, niedziela, godz. 19.00 (WP Pilot)