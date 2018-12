Norweg Ole Gunnar Solskjaer przyznał, że nie może doczekać się pierwszego meczu na Old Trafford w roli trenera piłkarzy Manchesteru United. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, tzw. Boxing Day, "Czerwone Diabły" podejmą w 19. kolejce przedostatni Huddersfield Town.

Nowy trener United liczy na udany występ przed własną publicznością / NTB SCANPIX / PAP/EPA

Nie mogę się doczekać tego spotkania i zapewne piłkarze też czekają na najbliższy mecz ligowy na Old Trafford. Takie podejście jest kluczowe. Powinniśmy cieszyć się na myśl występu na naszym stadionie. Postaram się oczywiście trzymać emocje w ryzach, ponieważ będę tam, aby wykonać pracę. Raz byłem w "Teatrze Marzeń" jako trener rezerw, przyjechał tutaj także w roli szkoleniowca Cardiff - stwierdził Solskjaer, cytowany przez angielskie media.

45-letni Solskjaer, który w przeszłości był zawodnikiem "ManU", zastąpił zwolnionego za słabe wyniki Portugalczyka Jose Mourinho. Debiut w roli szkoleniowca tego klubu był bardzo udany, bowiem Manchester United wygrał w sobotę na wyjeździe z Cardiff City 5:1. Norweg pracował z tym walijskim zespołem w Premier League, ale nie zdołał go uchronić przed spadkiem do drugiej dywizji w sezonie 2013/2014.



Manchester United jest klubem stawiającym na ofensywę, taka jest jego filozofia oraz jego tradycja i historia. I my tak musimy grać. Przed spotkaniem z Cardiff powiedzieliśmy sobie, że kiedy strzelimy pierwszą bramkę, będziemy chcieli zdobyć drugą, a potem trzecią itd. W United zawsze chcesz atakować, choć wiadomo, że nie za każdym razem stworzymy sobie tyle okazji na gole - powiedział nowy trener "Czerwonych Diabłów".





"Czerwone Diabły" zaczną w końcu wygrywać?

Podopieczni Solskjaera zajmują szóste miejsce w angielskiej ekstraklasie. We wszystkich rozgrywkach tego sezonu United wygrali tylko pięć z 12 meczów na Old Trafford. Miejscowi dziennikarze podkreślali, że drużyna nie radziła sobie z presją.



Pewność zdobywasz poprzez występy, treningi, to nie jest coś, co przechowujesz i wyciągniesz z lodówki. Mam nadzieję, że zwycięstwo nad Cardiff doda piłkarzom pewności siebie. Podpisując umowę z Manchesterem United wiesz, że będziesz grał przed najlepszymi fanami na świecie - ocenił szkoleniowiec.



Solskjaer może zostać piątym menadżerem w historii klubu z Manchesteru, który triumfował w dwóch pierwszych ligowych spotkaniach. Statystyki zdecydowanie przemawiają za United w konfrontacji z Huddersfield Town. Manchester United przegrał tylko jeden z ostatnich 14 meczów z tym rywalem (wliczając wszystkie rozgrywki), a piłkarze Huddersfield nie wygrali wyjazdowego meczu z Manchesterem United od 1930 roku. Poza tym w Boxing Day ekipa United nie zaznała porażki w lidze od sezonu 1978/1979.



Wierzę, że przez następne pięć miesięcy wykonam wystarczająco dobrą pracę, aby kibice śpiewali moje imię - dodał Solskjaer.



W tabeli, po 18 kolejkach, prowadzi Liverpool 48 punktów, przed Manchesterem City 44 i Tottenhamem Hotspur 42. Manchester United ma na koncie 29 pkt.

