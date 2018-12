Manchester United dzień po zwolnieniu Jose Mourinho ogłosił, że nowym trenerem "Czerwonych Diabłów" będzie Ole Gunnar Solskjaer. Norweg będzie menadżerem klubu do końca sezonu.

Norweg był trenerem Molde od 2015 roku / Svein Ove Ekornesvaag / PAP/EPA

Nieoficjalnie już we wtorek wiadomo było, że 45-letni Norweg będzie pełnił tę funkcję. Wpadkę zaliczyła bowiem oficjalna strona "Czerwonych Diabłów" publikując tę informację oraz dodając w załączeniu filmik z golem Solskjaera z finału Ligi Mistrzów w 1999 roku. Post szybko został usunięty, ale media już podchwyciły tę informację.

Swoje dołożyła również premier Norwegii Erny Solberg, która we wtorek wieczorem napisała na Twitterze: "Wielki dzień dla norweskiego futbolu. Powodzenia w prowadzeniu Czerwonych Diabłów Ole!". Także ten wpis został usunięty.



Solskjaer był piłkarzem Manchesteru United w latach 1996-2007. W ciągu 11 sezonów strzelił 126 goli. W pamięci kibiców zapadła jego bramka zdobyta w finale Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi w 1999 roku, gdy w doliczonym czasie gry rozstrzygnął losy spotkania (2:1). Jego asystentem będzie Mike Phelan.



45-letni Norweg od 2015 roku po raz drugi w karierze trenerskiej prowadził FK Molde. Jednak w norweskiej ekstraklasie trwa już przerwa zimowa i rozgrywki zostaną wznowione a marcu.



Po 17 kolejkach "ManU" zajmuje dopiero szóste miejsce i ma 19 punktów straty do prowadzącego Liverpoolu. W niedzielę przegrał na wyjeździe z "The Reds" 1:3. Tak kiepskiego startu 20-krotny mistrz Anglii nie miał od 1990 roku.