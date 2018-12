Jeden z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce - Wisła Kraków - zmienił właściciela. Zadłużoną po uszy spółkę przejmuje luksembursko-brytyjskie konsorcjum funduszy inwestycyjnych z kapitałem pochodzącym z Kambodży. W Rzeszowie doszło do tragicznego wypadku: na przejeździe kolejowym zginęły 2 osoby. W Poznaniu wiele osób ucierpiało w zderzeniu trzech tramwajów. Prokuratura Okręgowa w Opolu postawiła zarzuty dziadkom noworodków zamordowanych w Ciecierzynie. Najważniejsze wydarzenia środy zebraliśmy dla Was w podsumowaniu: przeczytajcie!

Wisła Kraków wydała lakoniczne oświadczenie, w którym potwierdza: Podpisano warunkową umowę sprzedaży 100 proc. akcji

Wisła Kraków wydała lakoniczne oświadczenie na temat sprzedaży klubu nowym właścicielom. Potwierdziła jedynie, że wczoraj doszło do spotkania z inwestorami - luksembursko-brytyjskim konsorcjum funduszy inwestycyjnych. O tym, że Wisła Kraków ma nowego właściciela, poinformował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Stwierdził, że we wtorek w Szwajcarii doszło do spotkania przedstawicieli Wisły Kraków z nowym właścicielem klubu. Według prezydenta, spółkę ma przejąć inwestor z kapitałem z Kambodży.

RMF FM rusza tropem tajemniczych nowych właścicieli Wisły Kraków

Dziennikarze RMF FM ruszyli tropem tajemniczych inwestorów, którzy przejmują zadłużoną po uszy Wisłę Kraków. Nowi właściciele to Alalega i Noble Capital Partners.

Koncern Alalega - który, według ustaleń Interia.pl, ma posiadać 60 procent akcji Wisły - zajmuje się budownictwem i finansami. Za funduszem stoi inwestor z Kambodży: Ly Vanna. To dosyć tajemnicza postać.

Jego współpracownicy przekonują, że Ly Vanna jest poważnym biznesmenem, ma udziały w kilkunastu klubach piłkarskich, a nawet pochodzi z khmerskiej rodziny królewskiej.

Noble Capital Partners - do którego, według Interii, ma trafić 40 procent akcji krakowskiego klubu - to z kolei zarejestrowana w Wielkiej Brytanii firma związana ze Szwedem Matsem Hartlingiem.

Tropem firmy ruszył londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgen: udał się pod adres biura Noble Capital Partners przy Mount Street w centralnym Londynie, w bardzo popularnej i bardzo zamożnej części miasta.

Pchnął 2-latkę, bo przeszkadzała mu w grze. Jest wyrok za śmierć Liliany z Piły

Na 12 lat i 2 miesiące Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał 25-letniego Szymona B., oskarżonego o przyczynienie się do śmierci 2-letniej Liliany z Piły.

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w marcu 2017 roku. Szymon B. kilka dni przed śmiercią dziecka grał na komputerze. Był sfrustrowany, bo - jak relacjonowała później matka dziewczynki - "nie szło mu w grze". To wtedy miał pchnąć 2-latkę, która w efekcie uderzyła głową o metalową framugę drzwi. Po kilku dniach zmarła.

Jej matka Angelika B. usłyszała wyrok 2 lat pozbawienia wolności. Kobieta miała zataić to, co się stało. Milczała również, kiedy jej córka trafiła do szpitala, a lekarze poinformowali, że zawiadamiają prokuraturę. Dopiero w toku śledztwa wyszło na jaw, co kilka dni wcześniej zrobił jej partner.

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Auto wjechało pod pociąg

Dwie osoby zginęły, a jedna jest w ciężkim stanie po wypadku na przejeździe kolejowym w Rzeszowie. Samochód osobowy wjechał tam pod pociąg.



Gliński: Komuś zależy na tym, żeby w Polsce była ciągła awantura

Byłem wczoraj w Trybunale Konstytucyjnym. Jak obowiązki mi pozwalają, to zawsze staram się być tam i wspierać panią prezes. Słyszałem słowa pana prezydenta. To było świetnie wystąpienie pana prezydenta, takie prawnicze z dobrym uzasadnieniem. Wszystko tam było"- tak w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Gliński ocenił wystąpienie Andrzeja Dudy podczas publicznego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wicepremier nie zgodził się z opinią, że prezydent podczas spotkania w TK wyraził swoje poglądy. Minister kultury podkreślił, że zgadza się ze słowami prezydenta o tym, że "elita sędziowska otwarcie narusza prawo i konstytucję". "Sam fakt tak mocnego zaangażowania się w życie publiczne sędziów jest sprzeczny z polską konstytucją. Wystarczy przeczytać artykuł, że sędzia nie może dawać podstaw w życiu publicznym do jakiejkolwiek negatywnej interpretacji jego niezawisłości i niezależności". Chwilę później dodał: "Mogłoby środowisko sędziowskie zastanowić się nad sobą i swoimi działaniami".



Rzecznik Sądu Najwyższego: Oburzające słowa prezydenta. Nikt nie chce wprowadzać anarchii w Polsce

Od wielu miesięcy spotykamy się z najróżniejszymi zarzutami, (...) ale to szczególnie boli, kiedy takie zarzuty padają z ust prezydenta - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski pytany o przemówienie Andrzeja Dudy podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podczas którego znalazły się słowa o anarchii w wymiarze sprawiedliwości w Polsce. Byliśmy oburzeni, to są słowa nieprawdziwe. Nikt nie łamie prawa i nikt nie zamierza wprowadzać anarchii w Polsce - dodaje w rozmowie w Tomaszem Skorym. Nie dość, że nas nazywano złodziejami, postkomunistami, to teraz prezydent wyskakuje z takimi oskarżeniami - oburza się Laskowski.



Zarzuty dla dziadków zamordowanych noworodków

Dwie kolejne osoby z zarzutami w sprawie rodzinnego dramatu w Ciecierzynie na Opolszczyźnie. Postawiono je rodzicom Dawida W., który jest podejrzany o pomocnictwo w zbrodni. Jego rodzice usłyszeli zarzut składania fałszywych zeznań.

Po pijanemu wjechał w córkę i jej koleżankę. Jest wyrok

Przed sądem w Brzezinach w Łódzkiem błyskawicznie zapadł wyrok w procesie 44-letniego kierowcy, który pod wpływem alkoholu potrącił autem w okolicach Koluszek dwie dziewczynki w wieku 9 i 10 lat. Starsza z nich - Kinga - zginęła na miejscu. Młodsza była córką oskarżonego.

Grabaczyk i Seliga staną przed sądem

Były minister w rządzie PO-PSL Cezary Grabarczyk, były poseł PiS Dariusz Seliga oraz lekarka objęci aktem oskarżenia, który trafił właśnie do łódzkiego sądu rejonowego. Chodzi o śledztwo w sprawie nielegalnego - zdaniem prokuratury - zdobycia pozwoleń na broń przez tych polityków.



Manchester United ogłosił następce Jose Mourinho

Manchester United dzień po zwolnieniu Jose Mourinho ogłosił, że nowym trenerem "Czerwonych Diabłów" będzie Ole Gunnar Solskjaer. Norweg będzie menadżerem klubu do końca sezonu.



Zderzenie trzech tramwajów w Poznaniu. Kilkanaście osób rannych

Na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu zderzyły się trzy tramwaje. Kilkanaście osób zostało rannych, w tym kilka ciężko.