Arkadiusz Milik zdobył bramkę dla Napoli, a jego zespół pokonał u siebie Lazio 2:1 w 20. kolejce włoskiej ekstraklasy piłkarskiej. Łącznie Polak ma 11 goli w tym sezonie. W barwach Atalanty Bergamo zadebiutował natomiast Arkadiusz Reca.

Arkadiusz Milik może uznać swój występ za udany / CESARE ABBATE / PAP/EPA

Zarówno Milik, jak i Piotr Zieliński wystąpili w podstawowym składzie zespołu z Neapolu i obaj rozegrali cały mecz. Dorobek napastnika reprezentacji Polski po pierwszej połowie mógł być bardziej okazały. Najpierw trafił w poprzeczkę po efektownym strzale z woleja, a potem po podaniu Zielińskiego groźnie główkował. Bramkarz Lazio z trudem interweniował i piłka trafiła w słupek.

Goście wyszli na prowadzenie w 34. minucie, kiedy Jose Callejon skierował piłkę do bramki po płaskim strzale przy bliższym słupku. Trzy minuty później precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego sprzed pola karnego popisał się Milik.



Lazio było wyraźnie słabsze w tym spotkaniu. Kolejne niewykorzystane sytuacje Napoli zemściły się w 65. minucie, kiedy to Ciro Immobile strzelił kontaktowego gola. Jednak pięć minut później drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką został ukarany Francesco Acerbi i grając w osłabieniu goście nie byli w stanie wyrównać.



Napoli z dorobkiem 47 punktów zajmuje drugie miejsce i traci sześć do prowadzącego Juventusu, który swój mecz w tej kolejce rozegra w poniedziałek - podejmie Chievo. Również w poniedziałek, ale o godz. 15 Genoa podejmie Milan.



W innym niedzielnym meczu w Serie A zadebiutował Reca, a jego Atalanta Bergamo rozbiła na wyjeździe Frosinone 5:0. Cztery gole strzelił Duvan Zapata, a jednego dołożył Gianluca Mancini. Piłkarz reprezentacji Polski na boisku pojawił się w 83. minucie.



Z kolei Sampdoria Genua zremisowała na wyjeździe z Fiorentiną 3:3. Z trójki Polaków, którzy są zawodnikami Sampdorii, w kadrze meczowej znalazł się tylko Bartosz Bereszyński, ale spotkanie obejrzał z ławki rezerwowych. Karol Linetty pauzuje z powodu kontuzji, której doznał w Pucharze Włoch, a Dawid Kownacki ma zostać wypożyczony do innego klubu.



Z kolei Bologna z Łukaszem Skorupskim w bramce zremisowała w Ferrarze ze SPAL 1:1. Od 84. minuty w zespole gospodarzy grał Thiago Cionek.

Opracowanie: