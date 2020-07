Triumfatorka wielkoszlemowego US Open 2011 Samantha Stosur została mamą. 36-letnia Australijka poinformowała w mediach społecznościowych, że jej partnerka urodziła córeczkę.

Samantha Stosur / LUKAS COCH / PAP/EPA

"Życie w izolacji w trakcie pandemii koronawirusa było wyzwaniem w wielu aspektach, ale dla mnie był to jeden z najbardziej ekscytujących i najszczęśliwszych okresów w życiu. 16 czerwca moja partnerka Liz urodziła naszą piękną małą dziewczynkę, Genevieve" - ogłosiła Stosur we wpisie na Instagramie.

Zaznaczyła, że "mama i Evie czują się dobrze" oraz że ona i jej partnerka są "absolutnie zakochane" w córeczce i nie wyobrażają już sobie życia bez niej.

"Nie możemy doczekać się na to, co przed nami, i by obserwować, jak mała Evie rośnie... oby nie za szybko!" - podsumowała 36-latka.

Samantha Stosur zajmuje obecnie 97. miejsce w światowym rankingu tenisistek, ale w przeszłości zdarzyło jej się być czwartą rakietą świata, a w deblu przez kilka tygodni nawet prowadziła.

Poza zwycięstwem w US Open 2011 Australijka ma na koncie również finał French Open 2012, trzykrotnie docierała także do półfinałów Rolanda Garrosa. W deblu wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe - ostatni w 2019 roku w Melbourne.