Rywalizujące w lidze futbolu amerykańskiego NFL drużyna z Waszyngtonu porzuca nazwę Redskins (Czerwonoskórzy). Dotychczasowy przydomek od lat był krytykowany, jako obraźliwy, ale klub ugiął się dopiero po groźbach sponsorów.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Zmienione zostanie także logo klubu, które przedstawia profil twarzy Indianina.



Nie wiadomo kiedy dokładnie pojawi się nowa nazwa, ale ma to nastąpić jeszcze przed wrześniową inauguracją sezonu 2020. Klub został założony w 1932 roku w Bostonie pod nazwą Braves. Przydomek Redskins przyjął rok później, a w 1937 roku został przeniesiony do Waszyngtonu.



O zmianę nazwy od lat apelowały organizacje walczące o prawa rdzennych Amerykanów. W 1999 roku klub kupił Daniel Snyder i jeszcze siedem lat temu zarzekał się, że nigdy nie zmieni nazwy. Ostatnie protesty antyrasistowskie oraz naciski sponsorów skłoniły go do zmiany zdania.



Zerwaniem umowy zagroził sponsor tytularny stadionu firma FedEx, a Nike wycofał ze sprzedaży internetowej wszystkie produkty Redskins.