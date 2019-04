Kibice Juventusu Turyn mają wyjątkowe powody do radości. W sobotę nie tylko ich ulubieńcy zapewnili sobie mistrzostwo Włoch, ale również największy gwiazdor "Starej Damy" portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo zapowiedział pozostanie w klubie.

Cristiano Ronaldo w sobotę został mistrzem Włoch / ALESSANDRO DI MARCO / PAP

Jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się zdobyć mistrzostwo Włoch już w moim pierwszym sezonie w Turynie. To był dla nas bardzo dobry rok, choć nie odnieśliśmy sukcesu w Lidze Mistrzów. W następnym sezonie będziemy mieli na to kolejną szansę, a ja na 1000 procent zostaję w Juventusie - powiedział Ronaldo.

To kolejne trofeum w bogatej kolekcji 34-latka. Ściągnięty przez włoski klub w lipcu Portugalczyk pięciokrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, z Manchesterem United trzykrotnie najlepszy był w Anglii, a z Realem Madryt dwa razy w Hiszpanii.



Juventus mistrzostwo zapewnił sobie na pięć kolejek przed końcem sezonu pokonując u siebie Fiorentinę 2:1. Żaden zespół w Serie A nie był pewny mistrzostwa szybciej, a również na pięć kolejek przed zakończeniem rozgrywek dokonały tego: Torino (1947/48), Fiorentina (1955/56) i Inter Mediolan (2006/07).



To ósmy z rzędu i 35. w historii tytuł "Starej Damy". Ostatnie pięć świętowała pod wodzą trenera Massimiliano Allegriego.



Udało nam się przezwyciężyć rozczarowanie porażką z Ajaksem Amsterdam w Lidze Mistrzów i zamknęliśmy sprawę mistrzostwa. To nie był łatwy sezon, prześladowały nas problemy zdrowotne. Momentami miałem do dyspozycji tylko 14 piłkarzy, a i tak wygraliśmy z dużą przewagą. Jestem bardzo szczęśliwy - podkreślił szkoleniowiec.