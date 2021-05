Brak rekordu będzie sensacją – mówią zgodnie niemieccy eksperci, którzy obserwują poczynania Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze. Polski piłkarz już jutro stanie przed szansą wyrównania i pobicia rekordu Gerda Muellera. Chodzi o liczbę goli w jednym sezonie ligi niemieckiej. Mueller strzelił tych goli 40. Lewandowski ma już na koncie 39 trafień, a Bayernowi pozostały dwa mecze ligowe do końca sezonu. Pierwszy już dziś. Rywalem Bawarczyków będzie SC Freiburg.

Robert Lewandowski

Indywidualny cel Roberta Lewandowskiego na ten sezon był przez chwilę zagrożony. W czwartek Polskę i Niemcy obiegły doniesienia "Bilda" o rzekomej kontuzji polskiego napastnika. Lewandowski opuścił trening po 40 minutach. Schodził do szatni w towarzystwie lekarzy, z grymasem bólu na twarzy; "wyglądał na wkurzonego" - alarmował niemiecki tabloid. Po dwóch godzinach Bayern wydał krótkie oświadczenie, w którym poinformował, że Lewandowski odbył krótszą jednostkę treningową, by odpowiednio gospodarować swoimi siłami.

Ta wieść uspokoiła zarówno fanów piłkarskich statystyk, kibiców samego piłkarza, a przede wszystkim polskich kibiców, którzy obiecują sobie wiele po występie Roberta Lewandowskiego na tegorocznych mistrzostwach Europy.

Wracając do Bundesligi i statystyk piłkarza: 32-letni polski napastnik Bayernu Monachium zdobył w tym sezonie ligowym już 39 bramek. W edycji 1971/72 jego słynny poprzednik w bawarskim klubie uzyskał 40. "Lewemu" pozostały dwie szanse, by złamać magiczną barierę i poprawić osiągnięcie "Bombera".

Rekord nie do pobicia?

Przez lata nikt w ogóle o tym rekordzie głośno nie mówił, bo zdobycie 40 goli w sezonie wydawało się czymś nieosiągalnym. To było jedynie w sferze medialnych spekulacji. To niesamowite, że teraz Robert ma go praktycznie na wyciągnięcie ręki - przyznał były napastnik Roy Maakay, który przez cztery sezony występował w Bayernie.

Holender wie, o czym mówi, bo w pierwszych trzech kolejkach sezonu 2005/06 zdobył sześć goli. Ale na zakończenie rozgrywek nie miałem nawet 20. To też pokazuje, jaka była skala wyzwania - nadmienił zdobywca 17 bramek w tamtych rozgrywkach.

Inny były napastnik mistrza Niemiec Giovani Elber zwrócił uwagę, że bardzo trudno jest określić, co to znaczy "gol a'la Lewandowski".

On zdobywa gole w przeróżny sposób, właściwie strzela... jak chce. Bardzo dobrze porusza się po boisku, może wykończyć szybki atak, świetnie spisuje się w grze kombinacyjnej, strzela z pola karnego i spoza "szesnastki", trafia prawą i lewą nogą, trafia głową - powiedział Brazylijczyk, autor 133 trafień w Bundeslidze.

Paul Breitner, były reprezentant Niemiec i klubowy partner Muellera w rekordowym sezonie, nie ma wątpliwości, że Polak przekroczy granicę 40 goli.

Teraz już chyba nikt nie ma wątpliwości, a ja jestem pewny, że rekord pęknie. Lewandowski ma niesamowite umiejętności, ale też głód goli, który wcześniej widziałem chyba tylko u... Gerda. On nigdy nie był zadowolony i chciałby strzelać nawet po 10 bramek w meczu. Mam wrażenie, że "Lewy" też tak ma - powiedział Breitner.

Droga do rekordu

Robert Lewandowski rozgrywa 11. sezon w Bundeslidze, ale dopiero po raz trzeci przekroczył granicę 30 trafień. W 2016 zakończył rozgrywki z dorobkiem 30, przed rokiem - 34, a teraz ma już 39.

Na ten wynik w bieżącym sezonie zapracował w 27 spotkaniach, bo pięć opuścił - wiosną cztery z powodu kontuzji, a w jednym trener Hansi Flick pozwolił mu odpocząć. Z meczów, w których zagrał, w czterech jego nazwiska nie było wśród strzelców. Z drugiej strony skompletował aż pięć hat-tricków, w tym raz zdobył cztery gole.

Chwile napięcia pojawiły się w czwartek, gdyż Polak wcześniej niż koledzy zakończył trening. Sytuację szybko wyjaśnił klub, który wydał oświadczenie, że wynikało to wyłącznie z ograniczenia obciążeń, a piłkarzowi nic nie dolega.

Jedynym poza kwestiami zdrowotnymi zagrożeniem wydaje się być żółta kartka. Kapitan biało-czerwonych ujrzał ich już w tym sezonie cztery i w przypadku piątej musiałby pauzować w kolejnym spotkaniu.





