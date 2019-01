Z San Juan de Marcona do Arequipy czyli w sumie 799 kilometrów pokonują dziś uczestnicy Rajdu Dakar. Odcinek specjalny jest odległościowo zbliżony do wczorajszego i wynosi 331 kilometrów. Tak wygląda 3. etap najtrudniejszego rajdu świata.

Po trzecim miejscu na pierwszym etapie odbywającego się w Peru Rajdu Dakar, we wtorek jadący Mini Jakub Przygoński uzyskał 13. czas i spadł w klasyfikacji generalnej na 12. pozycję. Najszybszy był dziewięciokrotny rajdowy mistrz świata Francuz Sebastien Loeb.

Dobry występ Wiśniewskiego

Quadowiec Kamil Wiśniewski dojechał wczoraj do mety z 10. czasem i takie też miejsce zajmował do dzisiejszego poranka, kiedy została mu doliczona kara 20 minut za ominięcie waypointa. Mimo to Polak wciąż zajmuje miejsce w pierwszej "piętnastce" i ma dogodną pozycję do ataku w kolejnych dniach. Z Kamilem Wiśniowskim rozmawiał Rafał Sonik, który w tym roku na Dakarze jest reporterem.

Rafał Sonik prosto z Rajdu Dakar! Rafał Sonik Team /YouTube

Więcej ciekawych ujęć z Dakaru znajdziecie na kanale Rafała Sonika.