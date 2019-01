Dakarowcy są już po rozgrzewce. Dziś pierwszy długodystansowy etap! Zawodnicy mają do pokonania 554 kilometry z czego 342 to odcinek specjalny. Śmiałkowie uczestniczący w Rajdzie Dakar przejadą dziś z Pisco do San Juan de Marcona. W rajdzie startuje 11 Polaków. Jest tam też Rafał Sonik, który zostawił quada w Polsce, ale zabrał ze sobą mikrofon i wcielił się w rolę reportera.

REKLAMA