Norweżka Marte Olsbu Roeiseland obroniła pierwsze miejsce z piątkowego sprintu i wygrała w Novym Mescie także bieg na dochodzenie na 10 km biathlonowego Pucharu Świata. Monika Hojnisz zajęła 16., a Kinga Zbylut - 19. miejsce.

Zbylut przystąpiła do sobotnich zmagań na ósmym miejscu ze stratą wynoszącą niewiele ponad pół minuty straty do Norweżki. Popełniła jednak trzy błędy na strzelnicy i spadła o 11 lokat. Znacznie poprawiła się za to Hojnisz, która startowała z 40. pozycji. Miała dwa niecelne strzały.

Olsbu Roeiseland odniosła drugie w karierze zwycięstwo w PŚ. Drugie miejsce zajęła liderka klasyfikacji generalnej Włoszka Dorothea Wierer, a trzecia była Szwedka Hanna Oeberg.

Hojnisz awansowała z szóstego miejsca na piąte w klasyfikacji generalnej, ale jej strata do czołówki jest coraz większa. Polka zgromadziła 213 punktów w siedmiu startach, a Wierer ma o 105 więcej. Zbylut jest na 42. pozycji - 56 pkt.