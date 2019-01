Włoszka Lisa Vittozzi po raz pierwszy w karierze wygrała zawody Pucharu Świata w biathlonie. Okazała się najszybsza w sprincie na 7,5 km w niemieckim Oberhofie. Najlepsza z Polek Monika Hojnisz zajęła 20. miejsce.

Monika Hojnisz / ANDREAS SCHAAD / PAP/EPA

Vittozzi, która 4 lutego skończy 24 lata, była bezbłędna na strzelnicy, podobnie jak dwie pozostałe zawodniczki na podium: Francuzka Anais Chevalier (strata 5,3 s) i Szwedka Hanna Oeberg (15,0 s). Dotychczas najlepszym wynikiem Włoszki było drugie miejsce w biegu ze startu wspólnego w Kontiolahti w ubiegłym sezonie.



Hojnisz spudłowała dwukrotnie i straciła do triumfatorki 1.00,7. Pozostałe Polki zajęły dalsze lokaty i nie zdobyły punktów do klasyfikacji generalnej PŚ, ale wszystkie zakwalifikowały się do sobotniego biegu na dochodzenie na 10 km. Kamila Żuk była 47., Karolina Pitoń - 49., a Kinga Zbylut - 59.



Hojnisz spadła w klasyfikacji generalnej z piątego na ósme miejsce. Ma 263 punkty, a prowadzi Włoszka Dorothea Wierer, która zgromadziła 398.



W piątek na dystansie 10 km rywalizować będą mężczyźni, w tym trzech Polaków: Łukasz Szczurek, Andrzej Nędza-Kubiniec i Grzegorz Guzik. W sobotę odbędą się biegi na dochodzenie, a w niedzielę sztafety.



Wyniki:



1. Lisa Vittozzi (Włochy) 22.34,6 (0 karnych rund)

2. Anais Chevalier (Francja) strata 5,3 s (0)

3. Hanna Oeberg (Szwecja) 15,0 (0)

4. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 18,1 (1)

5. Iryna Kriuko (Białoruś) 21,6 (0)

6. Wita Semerenko (Ukraina) 29,1 (0)...20. Monika Hojnisz (Polska) 1.00,7 (2)

47. Kamila Żuk (Polska) 1.52,5 (3)

49. Karolina Pitoń (Polska) 1.56,3 (1)

59. Kinga Zbylut (Polska) 2.10,8 (3)



klasyfikacja generalna PŚ:



1. Dorothea Wierer (Włochy) 398 pkt

2. Paulina Fialkova (Słowacja) 365

3. Lisa Vittozzi (Włochy) 336

4. Anais Chevalier (Francja) 281

5. Marte Olsbu Roeiseland (Norwegia) 280

6. Anastasiya Kuzmina (Słowacja) 273

...8. Monika Hojnisz (Polska) 263

40. Kinga Zbylut (Polska) 78



klasyfikacja sprintu:



1. Lisa Vittozzi (Włochy) 166 pkt

2. Dorothea Wierer (Włochy) 163

3. Paulina Fialkova (Słowacja) 142...



11. Monika Hojnisz (Polska) 92

39. Kinga Zbylut (Polska) 34



