Prezydent Barcelony Josep Maria Bartomeu wypowiedział się na temat ewentualnego transferu Neymara do katalońskiego klubu. Z jego słów wynika, że do takiej transakcji może nie dojść.

Neymar / FERNANDO BIZERRA / PAP/EPA



Prezydent FC Barcelona Josep Maria Bartomeu wziął udział w konferencji prasowej. Oczywiście jednym z najważniejszych tematów były transfery, a przede wszystkim kwestia Neymara. W ostatnim czasie pojawiało się coraz więcej informacji mówiących o tym, że Brazylijczyk może odejść z PSG i ponownie zagrać w barwach Dumy Katalonii. Ten scenariusz raczej się jednak nie spełni.

Wiemy, że chce odejść z PSG, ale wiemy też, że PSG nie chce go puścić. Z tego powodu temat nie istnieje - powiedział Bartomeu, nie chcąc wdawać się w szczegóły - pisze Onet. Nigdy nie rozmawiamy o piłkarzach innych klubów. To kwestia szacunku. Dlatego też nie chcielibyśmy, by inne zespoły robiły to w stosunku do naszych graczy - dodawał szef Dumy Katalonii.

Dziennikarze pytali go także czy podtrzymuje opinię, że Ousmane Dembele jest lepszym piłkarzem od Neymara. Tak. On jest młody i utalentowany. To inny piłkarz od tych, którzy obecnie są na szczycie. Bardzo go lubię. Wciąż może się jeszcze bardzo rozwinąć i chcemy żeby to zrobił w Barcelonie - mówił Bartomeu.