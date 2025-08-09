Aurela Nerlo, wielokrotna reprezentantka kraju w kolarstwie szosowym i torowym, została tymczasowo zawieszona za doping - poinformował Przegląd Sportowy-Onet, powołując się na Polską Agencję Antydopingową. Zawodniczce grozi czteroletnia dyskwalifikacja. Nie przyznaje się do winy.

Aurela Nerlo (zdjęcie z 2017 r.) / Bartłomiej Zborowski / PAP

W organizmie Nerlo wykryto ligandrol, znajdujący się na liście zakazanych środków, co potwierdziły badania próbek A i B. Kontrolę przeprowadzono poza zawodami.

Nie przyznaje się do winy

Nerlo nie przyznaje się do winy i w celu obrony dobrego imienia wynajęła radcę prawnego Łukasza Klimczyka.

W oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych Nerlo, prawnik zawodniczki podkreślił, że nigdy nie stosowała ona świadomie środków dopingowych i że w przeszłości wielokrotnie była poddawana kontrolom, w tym roku w marcu i kwietniu, które dały wyniki negatywne.

"W tym momencie przede wszystkim koncentrujemy się na ustaleniu źródła pochodzenia substancji zabronionej, który upatrujemy w produkcie zanieczyszczonym" - napisał Klimczyk.

Pod koniec czerwca w szosowych mistrzostwach Polski w Dobczycach Nerlo zajęła piąte miejsce. Miała pojechać w Tour de France, ale w przededniu startu została wycofana przez swoją ekipę Winspace Orange Seal.