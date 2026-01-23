W piątek w niemieckim Oberstdorfie rozpoczyna się indywidualny konkurs mistrzostw świata w lotach narciarskich. Na starcie zobaczymy czterech reprezentantów Polski: Piotra Żyłę, Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Aleksandra Zniszczoła. Największe szanse na zwycięstwo daje się jednak Słoweńcowi Domenowi Prevcowi, który wygrał czwartkowe kwalifikacje.

Piotr Żyła / Grzegorz Momot / PAP

Czterech Polaków wystąpi w konkursie indywidualnym MŚ w lotach narciarskich w Oberstdorfie.

Faworytem zawodów jest Słoweniec Domen Prevc, zwycięzca kwalifikacji.

Konkurs potrwa dwa dni i obejmie cztery serie, po których wyłoniony zostanie mistrz świata.

W czwartkowych kwalifikacjach do konkursu głównego przystąpiło 63 zawodników, z których 40 uzyskało awans. Wśród nich znalazła się cała czwórka Polaków. Najlepiej z Biało-Czerwonych zaprezentował się Piotr Żyła, zajmując 24. miejsce. Dawid Kubacki był 32., Kamil Stoch uplasował się na 37. pozycji, a Aleksander Zniszczoł zamknął listę zakwalifikowanych na 39. miejscu.

Domen Prevc faworytem

Najlepszy wynik kwalifikacji uzyskał Słoweniec Domen Prevc, który oddał skok na odległość 228,5 metra, startując z krótszego najazdu. Za nim znaleźli się Austriacy Stephan Embacher i Jan Hoerl. Prevc uważany jest za głównego kandydata do złotego medalu w tegorocznych mistrzostwach.

Konkurs indywidualny potrwa dwa dni i będzie składał się z czterech serii - po dwie w piątek i sobotę. Po pierwszej serii odpadnie 10 najsłabszych zawodników. O tytule mistrza świata zdecyduje łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich czterech seriach. W niedzielę zaplanowano konkurs drużynowy. Warto podkreślić, że wyniki mistrzostw nie będą wliczane do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Sukcesy Polaków w historii MŚ w lotach

Polscy skoczkowie mają już na koncie sukcesy w mistrzostwach świata w lotach. W 1979 roku Piotr Fijas zdobył brązowy medal w Planicy, a w sezonie 2017/18 Kamil Stoch wywalczył srebro w Oberstdorfie. Drużynowo Polacy sięgali po brąz w 2018 i 2020 roku.

W trzech ostatnich edycjach mistrzostw świata w lotach triumfowali: Austriak Stefan Kraft (2024, Bad Mitterndorf), Norweg Marius Lindvik (2022, Vikersund) oraz Niemiec Karl Geiger (2020, Planica).

Początek zawodów zaplanowano na godz. 16:00.