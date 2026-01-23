Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Pensje nauczycieli wzrosną od 151 zł do 186 zł brutto, w zależności od stopnia awansu zawodowego i poziomu wykształcenia. Projekt nowelizacji rozporządzenia trafił już do konsultacji społecznych.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie o 3 proc.

Podwyżki wyniosą od 151 zł do 186 zł brutto, w zależności od stopnia awansu i wykształcenia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zgodnie z propozycją, od 2026 roku pensje nauczycieli wzrosną o 3 procent. Wysokość podwyżki będzie uzależniona od stopnia awansu zawodowego oraz poziomu wykształcenia.

Nowe stawki

Dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym, którzy stanowią ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli, minimalne wynagrodzenie zasadnicze wyniesie:

nauczyciel początkujący: 5308 zł brutto (wzrost o 155 zł),

nauczyciel mianowany: 5469 zł brutto (wzrost o 159 zł),

nauczyciel dyplomowany: 6397 zł brutto (wzrost o 186 zł).

Dla pozostałych nauczycieli, w zależności od wykształcenia i przygotowania pedagogicznego, minimalne wynagrodzenie zasadnicze będzie wynosić:

nauczyciel początkujący: 5178 zł brutto (wzrost o 151 zł),

nauczyciel mianowany: 5311 zł brutto (wzrost o 155 zł),

nauczyciel dyplomowany: 5567 zł brutto (wzrost o 162 zł).

Podwyżki wpłyną także na dodatki

Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Wzrost tej kwoty oznacza automatyczne zwiększenie dodatków, których wysokość jest od niej uzależniona, m.in. dodatku stażowego czy wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Pozostałe dodatki, takie jak dodatek motywacyjny czy funkcyjny, ustalane są przez samorządy w regulaminach wynagradzania.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z mocą od 1 stycznia 2026 roku. Kwota bazowa dla nauczycieli w ustawie budżetowej na 2026 rok została ustalona na poziomie 5597,86 zł, co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do roku poprzedniego.