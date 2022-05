Komisja skoków narciarskich Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) wydała zgodę, aby inauguracyjne zawody Pucharu Świata 2022/23 w Wiśle (5-6 listopada) zostały przeprowadzone na igelicie. Decyzję komisji musi jeszcze zatwierdzić Kongres FIS. Powodem takiej decyzji to… piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze.

Skocznia narciarska w Wiśle / Józef Polewka / RMF FM

Nigdy wcześniej skoczkowie nie zaczynali sezonu tak wcześnie, a problem z naśnieżeniem obiektu im. Adama Małysza był nawet wtedy, gdy zawody odbywały się pod koniec listopada.



Musieliśmy zareagować na piłkarskie mistrzostwa świata ( które rozegrane zostaną na przełomie listopada i grudnia - przyp.red.). Dlatego sezon ruszy tak wcześnie - powiedział dyrektor PŚ Sandro Pertile.



Skocznia w Wiśle będzie miała charakter hybrydowy, bo choć zeskok zostanie przygotowany z igelitu, to tory najazdowe będą lodowe. Ich utrzymanie przy temperaturze powyżej zera jest łatwiejsze. Cykl wówczas zainaugurują nie tylko mężczyźni, ale również kobiety. Będą to pierwsze kobiece zawody PŚ w Polsce (w sezonie 2011/2012 planowano zawody w Szczyrku, ale się nie odbyły).



Po zmaganiach w Wiśle nastąpi trzytygodniowa przerwa. Następne w kalendarzu są konkursy w Ruce (26-27 listopada). Po zawodach w Finlandii zawodnicy wrócą do rywalizacji po dwóch tygodniach - Titisee-Neustadt (10-11 grudnia). Później cykl będzie już biegł tradycyjnym rytmem.



Do kalendarza PŚ powraca USA, gdzie po raz ostatni rywalizowano w 2004 roku. Teraz najlepszych skoczków ma gościć Iron Mountain.



Kongres FIS zaplanowano na 25-26 maja w Mediolanie.