Piłkarze Flamengo Rio de Janeiro po raz drugi w historii triumfowali w rozgrywkach Copa Libertadores, odpowiedniku europejskiej Ligi Mistrzów. W finale w Limie pokonali River Plate Buenos Aires 2:1 (0:1). Poprzednio zwyciężyli w tych rozgrywkach 38 lat temu.

Piłkarze Flamengo z pucharem za zwycięstwo w Copa Libertadores / Antonio Lacerda / PAP/EPA