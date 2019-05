Media w Hiszpanii dobrze oceniają występ Barcelony w środowym półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów, w którym gospodarze pokonali Liverpool 3:0. Komentatorzy twierdzą, że to solidna zaliczka przed rewanżem na Wyspach, dająca niemal pewny awans do finału.

Media piszą o bajecznym występie Messiego / ALBERTO ESTEVEZ / PAP/EPA

Transmitujące środkowe spotkanie rozgłośnie "Cadena Ser" i "Radio Marca" zgodnie twierdzą, że trzybramkowe zwycięstwo nad zespołem z Liverpoolu wprowadza Barcę do niemal pewnego finału LM. Wskazują na Lionela Messiego jako bohatera półfinałowego spotkania na Camp Nou.



Messi jest legendą! Messi jest geniuszem! Jego lewa noga wprowadza nas do pewnego niemal finału Ligi Mistrzów - podsumowali środowy mecz komentatorzy radia “Cadena Ser".

Hiszpańscy dziennikarze twierdząc, że Messi “jest niczym wino", przypominają, że Argentyńczyk zdobył dwie bramki w spotkaniu rozgrywanym 14 lat po pierwszym golu strzelonym w pierwszej drużynie FC Barcelona.

Środowy występ Lionela Messiego dziennik "Marca" podsumował stwierdzeniem: Niech wręczą mu Złotą Piłkę. Stołeczna gazeta wskazuje, że “bajeczny" występ Argentyńczyka zobaczyła na Camp Nou rekordowa liczba widzów w tym sezonie, blisko 99 tys. osób.

Z kolei dziennik "Mundo Deportivo" zaznacza, że spotkanie ułożyło się po myśli podopiecznych Ernesto Valverde po bramce zdobytej w 26. minucie przez Luisa Suareza. Wskazują, że strzelony przez urugwajskiego napastnika gol dał komfort psychiczny drużynie gospodarzy.

Gazeta wskazuje, że obfitujący w wiele emocji półfinałowy mecz w Barcelonie mógł zakończyć się niższym zwycięstwem "Dumy Katalonii", ale w środę dobrze w bramce gospodarzy spisywał się Marc-Andre ter Stegen.

Dziennik "As" wskazuje z kolei na szereg zaprzepaszczonych przez piłkarzy Barcy dogodnych okazji do strzelenia gola. Madrycka gazeta przypomina o dwóch doskonałych okazjach do przypieczętowania zwycięstwa przez wprowadzonego pod koniec meczu Ousmane Dembele.

Hiszpańskie media odnotowują, że tradycyjnie już przybycie angielskich kibiców do Barcelony doprowadziło do ekscesów ze strony gości na ulicach miasta. Obawiają się o możliwość wywołania przez nich nocnych zamieszek w stolicy Katalonii.

Wydawany w Barcelonie dziennik "La Vanguardia" odnotowuje, że z powodu agresywnego zachowania zatrzymanych zostało do środowego popołudnia w stolicy Katalonii sześciu kibiców Liverpoolu.

Rewanżowe spotkanie odbędzie się 7 maja w Liverpoolu. Zwycięzca dwumeczu zmierzy się z walczącymi w drugim półfinale Ajaksem Amsterdam lub Tottenhamem Hotspur. Po jednobramkowej wygranej we wtorek w Londynie bliżej awansu jest holenderski zespół.