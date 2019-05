Zarzuty pobicia, gróźb i wymuszeń rozbójniczych usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy od dłuższego czasu mieli terroryzować mieszkańców swojej rodzinnej miejscowości w gminie Łobżenica. Obaj podejrzani trafili do aresztu.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Zatrzymania nastąpiły po serii informacji o agresywnym zachowaniu obu mężczyzn.

Sprawcy mieli m.in. bić mieszkańców, wyłudzać pieniądze, grozić podpaleniem, wywozić ich do lasu i tam pozostawiać. Funkcjonariusze natychmiast zajęli się sprawą, przeanalizowali zebrane informacje, a następnie przystąpili do działania. Zatrzymań dokonali policjanci z Wyrzyska i Łobżenicy - podała oficer prasowy policji w Pile podkom. Żaneta Kowalska.



Zatrzymani to mieszkańcy gminy Łobżenica w wieku 30 i 32 lat. Usłyszeli m.in. zarzuty pobicia, gróźb, wymuszeń rozbójniczych, zmuszania do określonych zachowań, rozbojów, posiadania i udzielania narkotyków.



Sąd Rejonowy w Złotowie zastosował wobec obu tymczasowy areszt na 3 miesiące. Mężczyznom za popełnione przestępstwa grozi do 12 lat więzienia.