Pojawiły się rozbieżności w sprawie nowego kontraktu dla Roberta Lewandowskiego. Polak chciałby podpisać umowę z Bayernem Monachium do 2023 roku, natomiast mistrz Niemiec wolałby zaproponować 30-latkowi o rok krótszą umowę – pisze Onet.

Thomas Mueller (po lewej) i Robert Lewandowski (po prawej) / RONALD WITTEK / PAP/EPA

Źródła zbliżone do Bayernu Monachium wskazywały w ostatnich tygodniach, że negocjacje między Bayernem i Lewandowskim w sprawie nowego kontraktu są już na ostatniej prostej. Jednak jak donosi "Kicker", między zawodnikiem i klubem pojawiły się rozbieżności.

Obecny kontrakt Lewandowskiego z Bayernem obowiązuje do 2021 roku. Kapitan reprezentacji Polski chce przedłużyć umowę o dwa lata, natomiast Bawarczycy wolą, by Polak przedłużył umowę tylko o rok.

Chodzi o to, że prezesi mistrza Niemiec nie są pewni, czy za cztery lata Lewandowski nadal będzie w dobrej formie pozwalającej my na zdobywanie wielu bramek. Do tego Polak jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy. Ewentualne przedłużenie umowy oznaczałoby podwyżkę dla 30-letniego napastnika.

Lewandowski rozpoczyna swój szósty sezon w bawarskim klubie. W każdym dotychczasowym zdobywał co najmniej 20 bramek. Trzy razy został królem strzelców Bundesligi. Patrząc na niego można zrozumieć, że to gracz, który spokojnie może grać na najwyższym poziomie przez kilka następnych lat - twierdzi Karl-Heinz Rummenigge.