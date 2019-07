Jak co roku dziennikarze "Kickera" wybierają najlepszego gracza spośród piłkarzy Bundesligi i Niemców występujących za granicą. W tym roku wyróżniony został Marco Reus z Borussii Dortmund. Na odległej siódmej pozycji uplasował się napastnik Bayernu Monachium Robert Lewandowski – pisze Onet.

Tegorocznym zwycięzcą w rankingu "Kickera" został Marco Reus. Lider Borussii Dortmund zgromadził na swoim koncie 158 głosów. Drugi w zestawieniu Kai Havertz otrzymał 121 głosów, natomiast najniższym stopniu podium uplasował się pierwszy z graczy mistrza Niemiec Joshua Kimmich, który dostał tylko 35 głosów.

Bardzo daleko w rankingu znalazł się Robert Lewandowski. Polski snajper otrzymał zaledwie 21 głosów i został sklasyfikowany na siódmej pozycji. Można to uznać za zaskoczenie, ponieważ "Lewy" nie został królem strzelców, zdobył mistrzostwo i Puchar Niemiec. To jednak nie wystarczyło do chociażby miejsca na podium.

Nie było zaskoczeń w głosowaniu na najlepszego trenera. Bezapelacyjnie zwyciężył Juergen Klopp, który z Liverpoolem wygrał Ligę Mistrzów. Charyzmatyczny szkoleniowiec zgromadził na swoim koncie 183 głosy. Drugie miejsce zajął Friedhelm Funkel z Fortuny Duesseldorf, (139 głosów), a trzecie Adi Huetter z Eintrachtu Frankfurt (56 głosów).