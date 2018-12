Austria podejmie Polskę, Macedonia Łotwę, a Izrael Słowenię w pierwszej kolejce grupy G eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy. Podopieczni Jerzego Brzęczka zmagania o awans zakończą 19 listopada meczem w Warszawie ze Słowenią.

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek (3P), podczas treningu kadry na stadionie w Guimaraes / Bartłomiej Zborowski / PAP

Losowanie odbyło się w niedzielne południe w Dublinie. Reprezentacje 55 członków UEFA utworzyły łącznie 10 grup - pięć po pięć drużyn i pięć po sześć zespołów.

Turniej finałowy (12 czerwca - 12 lipca 2020) odbędzie się w 12 krajach na całym kontynencie. To oznacza, że tym razem nie ma gospodarza, który byłby zwolniony z eliminacji.



Faza grupowa kwalifikacji rozpocznie się w marcu i potrwa do listopada 2019 roku. Po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansują bezpośrednio do turnieju finałowego, a pozostałych czterech uczestników wyłonią baraże, zaplanowane na marzec 2020 roku. Wezmą w nich udział najlepsze drużyny z poszczególnych dywizji Ligi Narodów, które nie uzyskały promocji w tradycyjnych eliminacjach.



Terminarz grupy G eliminacji mistrzostw Europy 2020:



1. kolejka - 21 marca



Austria - Polska

Macedonia - Łotwa

Izrael - Słowenia



2. kolejka - 24 marca

Izrael - Austria

Polska - Łotwa

Słowenia - Macedonia



3. kolejka - 7 czerwca



Austria - Słowenia

Macedonia - Polska

Łotwa - Izrael



4. kolejka - 10 czerwca



Macedonia - Austria

Łotwa - Słowenia

Polska - Izrael



5. kolejka 5-6 września



Izrael - Macedonia

Austria - Łotwa

Słowenia - Polska



6. kolejka - 9 września



Łotwa - Macedonia

Polska - Austria

Słowenia - Izrael



7. kolejka - 10 października



Austria - Izrael

Macedonia - Słowenia

Łotwa - Polska



8. kolejka - 13-15 października



Polska - Macedonia

Słowenia - Austria

Izrael - Łotwa



9. kolejka - 16 listopada



Słowenia - Łotwa

Austria - Macedonia

Izrael - Polska



10. kolejka - 19 listopada



Macedonia - Izrael

Łotwa - Austria

Polska - Słowenia

(m)