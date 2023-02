Podczas wtorkowej konferencji w siedzibie PZU, tuż po powrocie z Paryża, Oleksy otrzymał stypendium - czek na 100 000 zł.



Udowodniłem, że ciężką pracą można z nimi wygrać. Nie mam do nikogo pretensji. Ciężko trenuję. Czasem mam pięć jednostek treningowych w tygodniu i w dodatku jeszcze pracuję, a nie narzekam na zmęczenie - oświadczył.

"Nie ma rzeczy niemożliwych"

Lionel Messi po raz siódmy w karierze wygrał plebiscyt FIFA na Piłkarza Roku. Zawodnik PSG i inne gwiazdy futbolu były obecne na gali w Paryżu.



Z Mbappe i Messim nie udało się porozmawiać, choć próbowałem. Były tam jednak inne gwiazdy. Rozmawiałem z Roberto Carlosem, Michelem Salgado, brazylijskim Ronaldo czy Richarlisonem. Pokazałem, że nie ma rzeczy niemożliwych - podkreślił ampfutbolista.

W 2010 roku Oleksy ucierpiał w wypadku samochodowym. W wyniku odniesionych obrażeń amputowano mu nogę.



Trudno stwierdzić, co czułem w tamtym momencie. Pamiętam ten dzień jak dziś. Jechałem do pracy i potrącił mnie samochód. Martwiłem się o to, czy będę żył. To były moje pierwsze myśli. Byłem świadomy tego, co się stało. Zadzwoniłem do żony i zacząłem ją przepraszać. Miałem poczucie, że ją zawiodłem. Była przy mnie, dążyła do tego, żebym się nie załamywał. Dzięki niej tutaj siedzę i mogę cieszyć się z tej nagrody - zaznaczył.



Początek był trudny. Przez dwa lata poruszałem się na wózku. To był najtrudniejszy czas. Pojawiały się nerwy. Musiałem radzić sobie z dwójką małych dzieci - przypomniał.



Treningi łączy z pracą na pełny etat

Oleksy trenuje amp futbol od czterech lat.



O amp futbolu dowiedziałem się dopiero w 2019 roku, czyli dziewięć lat po amputacji. Wkrótce potem odbyłem pierwszy trening w Poznaniu. Wcześniej na to nie wpadłem, choć żona zawsze powtarzała, żebym spróbował. Pierwszy raz poszedłem pograć w piłkę ze swoim synem i stwierdziłem, że mogę spróbować - opisał Oleksy.



W Poznaniu spotkałem trenera Dariusza Sylwestrzaka, który zaprosił mnie na trening. Pamiętam ten moment, gdy poszedłem na pierwsze zgrupowanie i poczułem się tak, jak przed wypadkiem, gdy byłem pełnosprawnym zawodnikiem. Poczułem chęć powrotu. Przeżyłem w Warcie trzy piękne sezony. Mój debiut nie był łatwy, bo złamałem kość strzałkową. Miałem chęć walki i powrotu, bo czerpałem radość z gry - kontynuował.



Oleksy na co dzień pracuje jako operator koparki. Dopiero po pracy jeździ na treningi.



Muszę utrzymywać rodzinę. Pracuję na pełny etat. We wtorki i w czwartki trenuję z pełnosprawnymi, a w piątek jadę do Poznania i mam trzy jednostki treningowe z Wartą. Co trzeci tydzień zbieram się do Warszawy na zgrupowanie reprezentacji Polski. Trenowałem z kadrą również przed galą, więc teraz jestem trochę zmęczony, ale mam nadzieję, że przyjdzie czas na odpoczynek - rzekł Oleksy.



Myślę, że amp futbol się rozwija. Rozgłos wzrasta. Pozyskujemy coraz więcej kibiców. Jak przyszedłem do amp futbolu, to się w nim zakochałem - odparł zapytany o to, w którą stronę zmierza jego dyscyplina sportu.



Reprezentant Polski stwierdził, że zawodnicy uprawiający amp futbol mają dystans do swojej niepełnosprawności.



Potrafimy się z tego śmiać. Mamy pełen luz i myślę, że dlatego o tym zapominamy. Zapraszam Roberta Lewandowskiego na trening. Pokażę, jak zdobywa się ładne bramki - zażartował.