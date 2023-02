Oleksy przyznał przed galą, że o nominacji do ścisłego grona finalistów dowiedział się podczas wizyty w... przychodni ortopedycznej.

Marcin Oleksy / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Zadzwonił do mnie kierownik reprezentacji amp futbolu Artur Kurzawa i krzyknął: "jedziemy!". Byłem mega szczęśliwy, ale ciężko mi tak naprawę opisać, co się ze mną działo. Nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić, gdzie mam ręce włożyć. Po chwili zaczęły spływać wiadomości i gratulacje przez telefon. Potrzebowałem chwili spokoju, by to do mnie dotarło - relacjonował.

Kulminacyjnym punktem ceremonii w Paryżu będzie ogłoszenie zwycięzcy w kategorii Piłkarz Roku FIFA. Na początku gali oddano hołd zmarłemu w grudniu w wieku 82 lat słynnemu Brazylijczykowi Pelemu.

Jak przypomniała FIFA w swoim regulaminie, zwycięzcy głównych kategorii są wybierani przez międzynarodowe jury, w skład którego wchodzą obecni selekcjonerzy wszystkich drużyn narodowych, kapitanowie tych reprezentacji, po jednym dziennikarzu z każdego terytorium reprezentowanego przez drużynę narodową oraz kibice z całego świata zarejestrowani na fifa.com.