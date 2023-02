"Nagroda dla Marcina Oleksego jest wyróżnieniem dla całego środowiska amp futbolowego" - mówi w rozmowie z RMF FM trener amp futbolowej sekcji Warty Poznań, Dariusz Sylwestrzak. Zawodnik klubu z Poznania wygrał plebiscyt FIFA w kategorii Bramkę Roku. W meczu ze Stalą Rzeszów zawodnik o kulach wykonał efektowną przewrotkę i posłał piłkę do bramki.

Marcin Oleksy / Piotr Nowak / PAP

Na co dzień jesteśmy przyzwyczajeni, że Marcin strzela takie gole - mówi trener Sylwestrzak. W końcu zrobił to w mistrzowskim meczu. Na treningach widzimy to cały czas. Robi to podczas ćwiczeń, gry. Marcin ma to coś i potrafi strzelać takie gole - podkreśla.

Polak otrzymał nagrodę w prestiżowym plebiscycie FIFA za najpiękniejszą bramkę. Dariusz Sylwestrzak trener amp futbolowej sekcji klubu Warty Poznań bardzo chwali swojego zawodnika.