3 maja piłkarki Czarnych Sosnowiec rozgrają bardzo ważne spotkanie ligowe z UKS SMS Łódź. Stawką spotkania jest tytuł mistrzyń Polski. Ważnym ogniwem drużyny z Sosnowca w tym sezonie jest Weronika Zawistowska. Skrzydłowa reprezentacji Polski podpisała niedawno 3-letni kontrakt z Bayernem Monachium, który jest liderem rozgrywek kobiecej Bundesligi. "Cieszę się, że udało mi się podpisać ten kontrakt i czekam teraz na kolejne wyznawania" – zaznacza Weronika Zawistowska, z którą o transferze do Niemiec i wymaganiach w kobiecej Bundeslidze rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Weronika Zawistowska i Petra Vystejnova z reprezentacji Czech podczas meczu elimacyjnego piłkarskich mistrzostw Europy 202 / Łukasz Gągulski / PAP

Weronika Zawistowska od przyszłego sezonu będzie zawodniczką Bayernu Monachium. Skrzydłowa Czarnych Sosnowiec podpisała z klubem z Bawarii 3-letni kontrakt.

W przyszłym sezonie jednak nasza reprezentantka nie założy koszulki drużyny z Monachium. Władze klubu postanowiły bowiem, że pierwszy rok Zawistowska spędzi na wypożyczeniu. Wiele wskazuje na to, że reprezentantka Polski w pierwszym roku w Niemczech będzie grała w FC Koeln.

Nie jest to jeszcze pewne w 100 proc., bo jeżeli zespół z Kolonii nie awansuje do pierwszej Bundesligi (przyp. red. - obecnie zespół ten gra w drugiej lidze, ale jest bliski awansu), to nie będę tam grała. To jest jeden z warunków, bo Bayern z tym klubem już się dogadał - zaznacza Weronika Zawistowska.

Skrzydłowa Czarnych Sosnowiec już od kilkunastu miesięcy głośno mówiła w wywiadach, że jej marzeniem jest gra Bundeslidze. Piłkarka sama podkreśla, że szybszy transfer pokrzyżowała pandemia i brak możliwości wyjazdów, dlatego Weronika Zawistowska została w Sosnowcu. Dobre gry w Czarnych przełożyły się na występy w reprezentacji i zainteresowanie Bayernu Monachium.

W styczniu piłkarka przeszła testy w bawarskim klubie i jak sama podkreśla, ośrodek treningowy Bayernu zrobił na niej kolosalne wrażenie. A jak skrzydłowa ocenia poziom swojego nowego zespołu?

Myślę, że ćwiczenia jakie wykonywałam tam na treningu są podobne do tych, które robimy u nas. Bardzo duża różnica jest jednak w jakości i intensywności treningów - mówi skrzydłowa Czarnych.

Nasza reprezentantka już uczy się języka niemieckiego, by po wyjeździe do naszych sąsiadów nie mieć problemów z komunikacją. Przed wyjazdem przyszła zawodnika Bayernu chce zdobyć jeszcze dublet w Polsce. Weronika Zawistowska podkreśla, że właśnie Puchar Polski i mistrzostwo kraju jest celem Czarnych w tym sezonie. Tytuł zawodniczki z Zagłębia mogą zapewnić już sobie 3 maja. W meczu muszą pokonać jednak UKS SMS Łódź.

Myślę, że będzie to bardzo trudny mecz, chyba jeden z najważniejszych w tej rundzie. To będzie mecz walki. Na pewno łodzianki nie będą chciały się poddać tak łatwo i na pewno będą chciały zawalczyć o mistrzostwo, bo jeżeli z nami wygrają, to będą miały do nas już tylko 2 punkty straty. Musimy to wygrać, by mieć spokój do końca sezonu - zaznacza Weronika Zawistowska, zawodniczka Czarnych Sosnowiec, która od przyszłego sezonu będzie piłkarką Bayernu Monachium.

