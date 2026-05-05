Dwa amerykańskie niszczyciele, USS Truxtun i USS Mason, przepłynęły przez strategiczną cieśninę Ormuz i weszły na wody Zatoki Perskiej, odpierając zmasowany atak ze strony Iranu - informują anonimowi przedstawiciele Pentagonu, cytowani przez CBS News.

Amerykański niszczyciel USS Truxtun na zdjęciu z marca 2014 roku / imago/Xinhua / East News

Z informacji wspomnianych urzędników wynika, że podczas przeprawy przez cieśninę Ormuz amerykańskie okręty wojenne były wspierane m.in. przez śmigłowce Apache. Siły irańskie przeprowadziły skoordynowany atak z użyciem łodzi motorowych, rakiet i dronów.

Mimo intensywności ostrzału, żaden z amerykańskich okrętów nie został trafiony - podkreślają przedstawiciele Pentagonu.

W odpowiedzi USA zniszczyły irańskie łodzie

CBS News zauważa, że przeprawa amerykańskich okrętów wojennych przez cieśninę Ormuz nastąpiła po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił rozpoczęcie operacji "Projekt Wolność", mającej na celu zapewnienie bezpiecznego tranzytu statków handlowych przez przez ten strategicznie ważny szlak wodny.

Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało, że amerykańskie niszczyciele przepłynęły przez cieśninę Ormuz właśnie w ramach operacji "Projekt Wolność". Amerykańskie siły zbrojne nie sprecyzowały, które ani ile okrętów wojennych brało udział w tranzycie.

CENTCOM przekazało ponadto, że dwa statki handlowe pływające pod banderą USA również pomyślnie przepłynęły cieśninę Ormuz. Amerykańskie wojsko skontaktowało się ponadto z kilkudziesięcioma innymi armatorami, aby "zachęcić ich do przewozu towarów" - informuje CBS News.

Admirał Brad Cooper, dowódca CENTCOM, poinformował, że Iran zaatakował amerykańskie okręty wojenne i statki handlowe, które przepłynęły przez cieśninę Ormuz, przez co Stany Zjednoczone zniszczyły siedem małych irańskich łodzi. Teheran zaprzecza tym doniesieniom, mówiąc, że łodzie nie zostały zniszczone, a w ostatnim czasie przez cieśninę Ormuz nie przepłynął żaden statek handlowy.

Wojna w impasie

Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa od 28 lutego, powodując największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Od początku konfliktu zbrojnego Iran niemal całkowicie blokuje cieśninę Ormuz, przez co gwałtownie wzrosły ceny ropy naftowej na świecie. Żeby tego było mało, to USA prowadzą własną blokadę irańskich portów.

Od 8 kwietnia trwa zawieszenie broni, ale rokowania o trwałym zakończeniu konfliktu nie przyniosły rezultatów.