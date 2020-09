Ojciec i menedżer Lionela Messiego spotkał się w środę wieczorem z prezesem Barcelony Josepem Marią Bartomeu, ale między stronami nie doszło do porozumienia. Argentyński piłkarz nadal chce opuścić szeregi "Dumy Katalonii" - poinformowały hiszpańskie media.

Jorge Messi / ENRIC FONTCUBERTA / PAP/EPA

Jak podaje "Marca" Barcelona chce, by Messi wypełnił swój kontrakt i zaproponowała nawet jego przedłużenie. Z kolei ojciec jednego z najlepszych piłkarzy w historii podkreślał, że era jego syna w Katalonii się skończyła i po blisko 20 latach chce spróbować swoich sił w innym klubie.



Spotkanie trwało prawie dwie godziny i żadna ze stron nie chciała się wypowiadać publicznie. Jak podają media Messi nie był obecny. Atmosfera była przyjazna, ale nie wiadomo, czy dojdzie do kolejnych rozmów.



Ojciec Jorge Messi przyleciał do Barcelony z Argentyny prywatnym samolotem . Po wylądowaniu powiedział do dziennikarzy: Trudno przypuszczać, by Lionel zagrał jeszcze w Barcelonie.

Konflikt Messiego z klubem