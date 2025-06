Neymar został wyrzucony z boiska za próbę powtórzenia "ręki Boga" Diego Maradony w meczu ligi brazylijskiej z Botafogo Rio de Janeiro. Napastnik Santosu otrzymał drugą żółtą kartkę, gdy ręką skierował piłkę do bramki rywali.

Neymar / ISAAC FONTANA / PAP/EPA

Neymar często mówił o wpływie, jaki Diego Maradona miał na jego karierę, gdy poznał go jako dziecko. Jednak próba naśladowania argentyńskiej legendy futbolu nie powiodła się w meczu 11. kolejki ligi brazylijskiej z Botafogo.

W 76. minucie Neymar rzucił się do odbitej piłki w polu karnym i ręką skierował ją do bramki. Szybko został otoczony przez oburzonych piłkarzy przeciwnej drużyny, a sędzia ukarał go drugą żółtą kartką, oznaczającą usunięcie z boiska. Zawodnicy Botafogo wykorzystali grę w przewadze. W 87. min gola na 1:0 strzelił Artur.