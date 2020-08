Russell Westbrook (Houston Rockets), Luka Doncic (Dallas Mavericks) czy Joel Embiid (Philadelphia 76ers), to tylko część najbardziej znanych graczy z liczniejszego grona koszykarzy, którzy doznali kontuzji w ciągu trzech tygodni od wznowienia sezonu NBA w „bańce” w Orlando.

Mecz Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers / JOHN G. MABANGLO / PAP/EPA

W sumie kontuzji nabawiło się już ponad 15 koszykarzy.



Wielu ekspertów medycyny ostrzegało władze ligi i klubów oraz samych zawodników przed konsekwencjami wznowienia walki w takich okolicznościach, zwracając uwagę na przeciążenia, jakim mogą być poddani zawodnicy. Ich obawy potwierdziły się.



Lekarz ekipy Miami Heat dr Harlan Selesnick pracujący w klubie od 1988 r. podkreślił, że wszyscy są świadomi problemu większego ryzyka kontuzji.



Nikt nie jest w stanie powiedzieć, o ile ryzyko kontuzji wzrosło w tym dramatycznie zatrzymanym przez pandemię sezonie, ale to z pewnością jest problem, o którym wszyscy wiedzą - powiedział w radio WRLN Miami.



Ekspresowe tempo rywalizacji po długiej, bo ponad czteromiesięcznej przerwie z powodu pandemii koronawirusa, wystawia koszykarzy na dodatkowe przeciążenia.



Westbrook ma uraz ścięgna uda, Doncic, prezentujący znakomitą formę w World Disney, oraz Embiid - skręcone stawy skokowe. Inny lider Sixers rozgrywający Ben Simmons przeszedł zabieg artroskopii lewego kolana i nie zagra do końca sezonu 2019/20.



Żaden z tych facetów, odkąd byli dzieciakami, nie przeżył tak długo bez gry. To było (urazy - PAP) do przewidzenia, zwłaszcza teraz, w fazie play off, gdy intensywność gry jest coraz wyższa. Dlatego tak bardzo zwracaliśmy uwagę koszykarzom, jeszcze przed wznowieniem rywalizacji, na przygotowanie do meczu - rozciąganie itp. oraz komunikację z masażystami, gdy tylko czują, że coś jest nie tak - powiedział trener Orlando Magic Steve Clifford cytowany przez "New York Times".



Kłopoty zdrowotne dotknęły także m.in.: lidera Portland Trail Blazers, wybranego na najlepszego zawodnika sezonu zasadniczego meczów w Orlando Damiana Lillarda (palec lewej dłoni) i jego kolegę z ekipy Zacha Collinsa (staw skokowy), Jonathana Isaaca z Orlando Magic (kolano), Marvina Bagleya z Sacramento Kings (stopa) i dwóch zawodników Memphis: Jarena Jacksona Jr. (kolano) i Justise’a Winslowa (biodro), Gordona Haywarda z Boston Celtics (staw skokowy), 40-letniego Jamala Crawforda z Brooklyn Nets (ścięgno uda), czy Litwina Domantasa Sabonisa z Indiana Pacers (stopa, opuścił Disney World na kilka dni przed wznowieniem rywalizacji).



Rywalizacja sezonu zasadniczego pod Orlando w zamkniętej "bańce" World Disney została wznowiona 30 lipca z udziałem 22 ekip. Obecnie trwa pierwsza runda play off z udziałem 16 zespołów. Walka o mistrzowskie pierścienie ma się zakończyć najpóźniej 13 października, gdy zaplanowano ewentualny, siódmy mecz wielkiego finału.