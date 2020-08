Piątkowa prezentacja zespołu siatkarzy Jastrzębskiego Węgla i towarzyski mecz „otwarcia sezonu” ze Stalą Nysa odbędą się bez udziału publiczności i mediów. Powodem jest objęcie Jastrzębia–Zdroju obostrzeniami strefy „czerwonej” w związku z pandemią koronawirusa.

Gracze Jastrzębskiego Węgla podczas turnieju Pre Zero Grand Prix / Polska Liga Siatkówki /

Do czwartku miasto znajdowało się w strefie "żółtej", co pozwalało wpuścić do hali dziennikarzy i kibiców, którzy mogli wypełnić widownię w 25 procentach jej pojemności.

"Pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności oraz woli ze strony zarządu naszego klubu do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia z udziałem kibiców, musimy uznać wyższość rozporządzeń Rady Ministrów i zastosować się obowiązujących wytycznych" - napisano w klubowym komunikacie.



Kibice będą mogli obejrzeć prezentację i mecz dzięki internetowej transmisji.

Komunikat Jastrzębskiego Węgla

Oto treść komunikatu klubu: Informujemy, że zaplanowana na piątek 14 sierpnia prezentacja zespołu i mecz otwarcia sezonu ze Stalą Nysa dojdzie do skutku, ale odbędzie się bez udziału publiczności oraz mediów.Taki stan rzeczy jest wynikiem ogłoszonej dzisiaj przez Ministerstwo Zdrowia nowej listy powiatów w ramach nowych zasad bezpieczeństwa w wybranych obszarach kraju związanych ze wzrostem zakażeń na koronawirusa.

Zgodnie z dzisiejszą informacją przekazaną przez Resort Zdrowia miasto Jastrzębie-Zdrój zostało przeniesione z "żółtej" strefy powiatów do "czerwonej", a to wiąże się z tym, że zostaliśmy objęci bardziej restrykcyjnymi obostrzeniami regionalnymi.

Pierwotnie w organizowanym przez nasz Klub wydarzeniu mogło wziąć udział 50 procent publiczności, po kolejnym Rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w wydarzeniu mogło uczestniczyć już tylko 25 procent widowni. Od jutra Jastrzębie-Zdrój trafia do strefy, w której wydarzenia sportowe odbywają się całkowicie bez publiczności. W piątkowej uroczystości nie będą mogli uczestniczyć również przedstawiciele mediów.

To oznacza, że dokonanie rezerwacje w serwisie abilet.pl uznane zostają za nieważne. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, ale wynikły one z przyczyn niezależnych od Klubu.

Za nieważny należy również uznać proces akredytacyjny przeprowadzony na to wydarzenie. W tej sytuacji nasze klubowe media przygotują materiały tekstowe, foto i wideo z tego wydarzenia i opublikują je w systemie accredito.

Pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności oraz woli ze strony Zarządu naszego Klubu do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia z udziałem kibiców, musimy uznać wyższość rozporządzeń Rady Ministrów i zastosować się obowiązujących wytycznych.

Dobra informacja jest natomiast taka, że prezentacja i mecz otwarcia dojdą do skutku, a transmisja z tego wydarzenia zostanie przeprowadzona w internecie na kanale YouTube Jastrzębskiego Węgla. Serdecznie zapraszamy do jej śledzenia!