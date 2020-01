Dziewięciu australijskich koszykarzy występujących w lidze NBA przekazało na ratowanie poszkodowanych w katastrofalnych pożarach w Australii oraz na odbudowę południowo-wschodniej części kraju, dotkniętej najbardziej kataklizmem, kwotę 750 tys. dol.

Patty Mills (w środku) podczas meczu San Antonio Spurs z Boston Celtics / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Tym samym australijscy zawodnicy NBA dołączyli do innych znanych osobistości z tego kraju, m.in aktorki Nicole Kidman, tenisistki Ashleigh Barty, czy tenisisty Nicka Kyrgiosa, które zainicjowały zbiórkę pieniędzy na ten cel. Do akcji włączyli się też nie związani z tym wielkim południowym kontynentem Szwajcar Roger Federer i Amerykanka Serena Williams, niemiecki koszykarz Dirk Nowitzki czy amerykańska wokalistka Pink.



Za oceanem występują w tym sezonie: Aron Baynes (Phoenix Suns), Jonah Bolden i Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Ryan Broekhoff (Dallas Mavericks), Matthew Dellavedova i Dante Exum (Cleveland Cavaliers), Joe Ingles (Utah Jazz), Thon Maker (Detroit Pistons) i Patty Mills (San Antonio Spurs).



"Jesteśmy zrozpaczeni dewastacją kraju wywołaną przez pożary. Myślami jesteśmy z naszymi rodzinami, przyjaciółmi i wszystkimi mieszkańcami Australii" - napisali w oświadczeniu.

Pokazowy mecz przed Australian Open

Gwiazdy światowego tenisa wystąpią w pokazowym meczu, który ma służyć zbiórce pieniędzy na walkę z pożarami na antypodach. Spotkanie odbędzie się przed wielkoszlemowym Australian Open.



Pożary w Australii objęły do tej pory ponad 8 mln hektarów buszu, zabiły co najmniej 25 osób i niezliczoną liczbę zwierząt. Ogień zniszczył ok. 2 tys. domów i obszar równy wielkości Irlandii. W Canberze w poniedziałek zanotowano najgorszą jakość powietrza ze wszystkich światowych stolic. Inne australijskie miasta spowija gryzący, żółtawy dym, co wzbudza obawy o zdrowie publiczne.