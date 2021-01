Meczem z wicemistrzem Afryki Tunezją Polacy rozpoczną w piątek zmagania w grupie B mistrzostw świata piłkarzy ręcznych w Egipcie. Spotkanie odbędzie się o godz. 20.30 w New Capital Sports Hall, około 50 km od Kairu.

Michał Daszek podczas spotkania z Turcją / Piotr Nowak / PAP/EPA

Będzie to piąte mundialowe spotkanie tych ekip. Wszystkie poprzednie - w 2003, 2007, 2009 i 2017 roku - wygrali biało-czerwoni. W tym ostatnim zwyciężyli 28:26, a w ich składzie wystąpiło ośmiu zawodników, którzy także teraz mają szansę pojawić się na boisku. Są to: Mateusz Kornecki, Piotr Chrapkowski, Michał Daszek, Tomasz Gębala, Przemysław Krajewski, Arkadiusz Moryto, Rafał Przybylski i Patryk Walczak.

Wicemistrzowie Afryki 2020 (w finale przegrali z Egiptem 23:27) w 2005 roku zajęli najwyższe w historii, czwarte miejsce w mistrzostwach świata, których byli organizatorami.



We wcześniejszym meczu grupy B, o godz. 18, w New Capital Sports Hall, która znajduje się w budowanej od 2015 roku nowej stolicy administracyjnej kraju, znanej także pod nazwą Wedian, aktualni mistrzowie Europy i dwukrotni triumfatorzy mundialu Hiszpanie zmierzą się z Brazylią.



W MŚ po raz pierwszy startują 32 zespoły. Z każdej z ośmiu grup do drugiej rundy awansują po trzy drużyny.

