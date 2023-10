"Wf to nie tylko bardzo ważna lekcja dla zdrowia, ale także bardzo przyjemna. Nie wierzysz? Przyjdź i zobacz, jak fajna może być lekcja wychowania fizycznego" - mówi Otylia Jędrzejczak, najlepsza polska pływaczka w historii. W czwartek w Grudziądzu odbędzie się piąta tegoroczna odsłona akcji "Mistrzynie w Szkołach", w ramach której Jędrzejczak wraz z innymi mistrzyniami sportu zachęca uczennice do uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego.

Otylia Jędrzejczak podczas akcji "Mistrzynie w Szkołach" / Paweł Skraba / Materiały prasowe

W Grudziądzu na tej niezwykłej lekcji blisko pięćset uczennic z tego miasta i okolic spotka pięć niezwykłych mistrzyń - oprócz pływaczki Otylii Jędrzejczak, trzykrotnej medalistki, w tym złotej, igrzysk olimpijskich w Atenach, na zajęcia przyjadą mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Tokio w lekkiej atletyce Iga Baumgart-Witan, najbardziej utytułowana polska biathlonistka, była wicemistrzyni świata i Europy Weronika Nowakowska, zwyciężczyni Pucharu Świata oraz igrzysk europejskich we wspinaczce sportowej Aleksandra Kałucka oraz Katrin Kargbo, znakomita karateczka, zajmująca się z sukcesami także tańcem i fitnessem.

Jestem przekonana, że to będzie bardzo energetyczny skład, który przekona dziewczęta w Grudziądzu do regularnego uczęszczania na lekcje wychowania fizycznego. Naszym celem jest pokazanie, że lekcja wychowania fizycznego jest ważna i fajna. Zajęcia skierowane są do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf. A my walczymy, by to zmienić - dodaje Jędrzejczak.

To będzie już piąta tegoroczna odsłona akcji "Mistrzynie w Szkołach". Wcześniej Jędrzejczak i zaproszone przez nią mistrzynie sportu ćwiczyły z uczennicami w Zgierzu koło Łodzi, Żninie na Kujawach i Pomorzu, Markach pod Warszawą i Warszawie. Ostatni, szósty przystanek akcji realizowanych przez Fundację Otylii Jędrzejczak, zaplanowany jest pod koniec października w Lublinie.

Początek zajęć w Grudziądzu - które odbędą się w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Nauczycielskiej 19 - zaplanowano na godz. 10.30. Mistrzynie sportu wraz z uczestniczkami przez czterdzieści pięć minut będą ćwiczyć, a później podzielą się swoją historią i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Te rozmowy to niezwykle ważna część każdego spotkania w trakcie "Mistrzyń w Szkołach", bo każda mistrzyni ma swoją niesamowitą historię i każda z nas chce swoją wielką miłość do sportu. Naszym hasłem jest "Jestem sobą, Jestem Bella", bo chcemy podkreślić, że piękno jest w każdej z nas bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania - mówi wybitna polska pływaczka. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest Bella, wiodąca marka na rynku artykułów higienicznych dla kobiet.

Projekt "Mistrzynie w szkołach" współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jego piąta tegoroczna odsłona także przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, miasto Grudziądz i gminę Grudziądz.