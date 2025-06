Największą rywalką Ewy Swobody w Diamentowej Lidze na Stadionie Śląskim będzie mistrzyni olimpijska z Paryża - Julien Alfred. Sensacja sprintu z St. Lucia 16 sierpnia po raz pierwszy wystąpi w Polsce. Przygotowania do Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej - jedynego w Polsce mityngu Diamentowej Ligi - wkraczają w decydującą fazę.

Julien Alfred, złota medalistka w biegu na 110 m kobiet z igrzysk w Paryżu. / EPA/ANNA SZILAGYI / PAP/EPA

Do imprezy zostało 50 dni. Tegoroczną nowością jest wprowadzenie do programu dodatkowego dnia rywalizacji - ulicznego wydarzenia na katowickim rynku. W piątek 15 sierpnia zmierzą się tam tyczkarki, skoczkinie wzwyż i kulomiotki.

Gwiazdy lekkoatletyki na Śląsku

Najważniejsza część imprezy zaplanowana jest na Stadionie Śląskim.

Myślę, że już do tego przyzwyczailiśmy: 16 sierpnia w Polsce wystąpią największe gwiazdy naszej reprezentacji, które sprawdzą w walce najlepsi lekkoatleci świata. To prosta reguła, z taką myślą kontraktujemy zawodników - mówi Piotr Małachowski, dyrektor sportowy mityngu.

Komitet organizacyjny nie odkrył jeszcze wszystkich kart. Zakontraktowane już są jednak takie gwiazdy lekkoatletyki jak: Armand Duplantis, Jakob Ingebrigtsen, Gianmarco Tamberi, Grant Holloway czy Jarosława Mahuczich, od niedawna rekordzistka świata w skoku wzwyż, która przebiła 37-letni wynik Stefki Kostadinowej.

Swoboda vs. Alfred. Pojedynek najszybszych kobiet

Ostatnią, finałową konkurencją mityngu będzie bieg na 100 metrów kobiet.

Ogłaszamy, że w blokach obok naszej halowej wicemistrzyni świata Ewy Swobody stanie Julien Alfred - informuje Piotr Małachowski. Mówimy o nowej królowej sprintu na 100 m, z kraju, o którego istnieniu przed igrzyskami w Paryżu wiedziała garstka ludzi. A jednak to nie Jamajka i nie USA przejęła koronę w tej konkurencji. Ta pojechała na wyspę St. Lucia, co zaszokowało kibiców na Stade de France - opisuje dyrektor Małachowski.

Wiemy, że zbliżają się mistrzostwa świata w Tokio. A w sporcie panuje zasada "bij mistrza", więc do skóry Alfred będzie chciała się dobrać każda sprinterka, podrażniona po Paryżu. Mityng na Śląsku to jeden z ostatnich dużych testów formy przed wylotem do Japonii. Każda będzie chciała postraszyć konkurentki. Warto zobaczyć to osobiście - przekonuje Małachowski.

Szykuje się wielki pojedynek sprinterek Swoboda vs. Alfred

Ostatnie bilety na sektor przy mecie

Oczywiście wśród zgłoszonych Polaków na Diamentową Ligę znajdzie się nie tylko Swoboda. Powrót na Śląsk ogłosili już m.in. Natalia Bukowiecka, Jakub Szymański czy młociarze, na czele z Wojciechem Nowickim i Pawłem Fajdkiem.

Wejściówki na Diamentową Ligę, która w 2025 roku została zaplanowana na 16 sierpnia, są do nabycia na stronie memorialkamili.pl oraz platformie eBilet.pl. Najlepsze sektory, m.in. obok mety czy skoczni o tyczce, są już niemal wypełnione - to ostatni moment na rezerwację.

Z decyzją o rezerwacji miejsc warto się pospieszyć. Tempo sprzedaży biletów - informują gospodarze zawodów - jest dwukrotnie wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Na najlepsze sektory - wzdłuż finiszu czy obok tyczki - wolne zostały ostatnie sztuki.