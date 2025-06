​Pojedynek Igi Świątek z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA 500 na kortach trawiastych w niemieckim Bad Homburg został przerwany w drugim secie z powodu deszczu. Rozstawiona z "czwórką" Polka po zwycięstwie w pierwszej partii 6:4, zeszła na przerwę, przegrywając 3:4. Po powrocie na kort mecz nie stracił na zaciętości. O losie drugiego seta decydował tie-break. W nim lepsza była Polka, wygrywając 6:4, 7:6 (7-5). Jej rywalką w półfinale będzie Włoszka Jasmine Paolini.

Iga Świątek w meczu z Jekateriną Aleksandrową / PAP/EPA/RONALD WITTEK / PAP/EPA

Z zajmującą 18. pozycję w światowym rankingu, a rozstawioną w tej imprezie z "ósemką" Rosjanką Jekateriną Aleksandrową Polka spotkała się wcześniej pięciokrotnie. Miała bilans 3-2, przy czym przegrała ich ostatnią potyczkę w ubiegłym roku w Miami.

Mecz zaczął się od trzech kolejnych przełamań. Polka przy stanie 2:1 wygrała wreszcie przy własnym podaniu. Zrobiło się 3:1 i tej przewagi raszynianka nie oddała już do końca seta, pewnie wygrywając go 6:4.

W drugiej partii tenisistki musiały z powodu deszczu opuścić kort. Polka przegrywała w tym momencie 3:4, w ósmym gemie serwowała.

Przerwa trwała ponad godzinę. Świątek po powrocie doprowadziła do remisu 4:4, a następnie tenisistki wygrywały zgodnie przy własnym podaniu. Zrobiło się 6:6 i o losie drugiego seta musiał rozstrzygnąć tie-break. W nim lepsza była Polka, wygrywając go do 5.

W całym meczu Iga Świątek wygrała z Jekateriną Aleksandrową 6:4, 7:6 (7-5).

Jej kolejną rywalką - w półfinale - będzie Włoszka polskiego pochodzenia Jasmine Paolini.

Ostatni sprawdzian przed Wimbledonem

Turniej w Bad Homburg to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się w poniedziałek w Londynie wielkoszlemowym Wimbledonem.

Iga Świątek we wtorek wygrała z Białorusinką Wiktorią Azarenką 6:4, 6:4 w 2. rundzie. Był to jej premierowy mecz w tym sezonie na trawie, gdyż w 1. rundzie miała "wolny los".