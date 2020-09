Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) wygrał 18. etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Polak przez większość odcinka uciekał z kolegą z drużyny Ekwadorczykiem Richardem Carapazem i metę minął minimalnie przed nim, choć przekroczyli ją spokojnie jadąc obok siebie.

Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) wygrał 18. etap wyścigu kolarskiego Tour de France / CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

Kwiatkowski jest czwartym Polakiem, który wygrał etap Tour de France. Trzykrotnie dokonał tego Rafał Majka. Pierwszym był natomiast w 1993 roku Zenon Jaskuła, a w 2017 najszybszym podczas jazdy indywidualnej na czas okazał się Maciej Bodnar.

Trzeci na mecie czwartkowego etapu, ze stratą 1.51, był Belg Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma).

Prowadzenie w imprezie utrzymał Słoweniec Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), który w czwartek był czwarty. Do mety dotarł 1.53 po najlepszej dwójce. Drugi ze stratą 57 s jest jego rodak Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates).

W piątek zawodnicy pojadą z Bourg-en-Bresse do Champagnole i mają do pokonania 166,5 km. Na sobotę zaplanowana jest jedyna w tej edycji jazda indywidualna na czas z Lure do La Planche des Belles Filles (36,2 km). Trasa jest początkowo płaska, potem lekko się wznosi, a kończy stromym, sześciokilometrowym podjazdem ze średnim kątem nachylenia 8,4 proc. To tu rozstrzygnie się wyścig.

Tradycyjnie na zakończenie Tour de France odbędzie się w Paryżu "etap przyjaźni", o której na ostatnich kilometrach zapomną sprinterzy, walcząc o prestiżowe zwycięstwo na Polach Elizejskich.