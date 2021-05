Reprezentacje Bułgarii, Niemiec, Hiszpanii, Czech i Grecji będą rywalami polskich siatkarek w fazie grupowej tegorocznych mistrzostw Europy, które odbędą się w Serbii, Chorwacji, Bułgarii i Rumunii w dniach 18 sierpnia - 4 września.

Poznaliśmy rywalki polskiej reprezentacji w ME siatkarek / Grzegorz Michałowski / PAP

Losowanie odbyło się w Belgradzie, który jest jednym z miast-gospodarzy turnieju. Mecze fazy grupowej rozgrywane będą również w chorwackim Zadarze, bułgarskim Płowdiw i rumuńskim Cluj-Napoca. W mistrzostwach, podobnie jak dwa lata temu, wystąpią 24 reprezentacje.

Biało-czerwone trafiły do grupy B, której gospodarzem będzie Płowdiw. Losowanie okazało się dość łaskawe, a Polska, jako czwarty zespół ostatniego czempionatu Starego Kontynentu, wydaje się być faworytem rywalizacji w Bułgarii. Większość przeciwników jest dobrze znana polskim siatkarkom, które dwa lata temu w mistrzostwach w Łodzi wyeliminowały Hiszpanię w 1/8 finału wygrywając 3:0, a w spotkaniu o półfinał pokonały Niemki 3:2. Czeszki to z kolei "etatowy" sparingpartner podopiecznych Jacka Nawrockiego, z którym spotykają się niemal co roku.

Do fazy play off zakwalifikują się po cztery najlepsze zespoły z czterech grup. Polki w przypadku awansu, spotkanie 1/8 finału i ewentualnie ćwierćfinał rozegrają także w Bułgarii, a potencjalnymi rywalkami będą najlepsze drużyny z grupy D.

Półfinały oraz pojedynki o medale odbędą się w Belgradzie.

Mistrzowskiego tytułu broni Serbia, która dwa lata temu w finale pokonała Turcję 3:2.

Podział na grupy:

grupa A (Belgrad): Serbia, Azerbejdżan, Rosja, Belgia, Francja, Bośnia i Hercegowina;

grupa B (Płowdiw): Bułgaria, Polska, Niemcy, Hiszpania, Czechy, Grecja;

grupa C (Zadar): Chorwacja, Włochy, Białoruś, Słowacja, Węgry, Szwajcaria;

grupa D (Cluj-Napoca): Rumunia, Turcja, Holandia, Ukraina, Finlandia, Szwecja.