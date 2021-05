Polskie siatkarki pokonały w Łodzi Bułgarki 3:2 (25:23, 23:25, 25:22, 20:25, 15:12) w ostatnim sprawdzianie przed turniejem Ligi Narodów, który 24 maja rozpocznie się we włoskim Rimini. Dzień wcześniej biało-czerwone zwyciężyły 3:1.

Trener polskich siatkarek Jacek Nawrocki / Grzegorz Michałowski / PAP

W drugim meczu z Bułgarkami trener Jacek Nawrocki postawił na zupełnie inną szóstkę niż w sobotnim spotkaniu. Była to bowiem ostatnia okazja przed wyjazdem do Włoch, by sprawdzić dyspozycję swoich podopiecznych w konfrontacji z wymagającym rywalem. W niedzielę Nawrocki dał odpocząć m.in. dobrze spisującym się dzień wcześniej Malwinie Smarzek, Klaudii Alagierskiej i Marcie Krajewskiej. W wyjściowym składzie znalazły się za to rozgrywająca Julia Nowicka, przyjmująca Martyna Grajber oraz atakująca Magdalena Stysiak.



Początkowo mocnym punktem polskiej drużyny znów wydawał się blok, który w pierwszym secie często zatrzymywał ataki rywalek. W pozostałych elementach - w tym w przyjęciu i zagrywce - gospodynie nie były jednak już tak pewne, jak w sobotę. Mimo to, otwierająca partia, w której obok Stysiak wyróżniały się Monika Fedusio oraz 21-letnia środkowa Aleksandra Gryka, należał do biało-czerwonych.



Później Polki grały bardzo nierówno i potrafiły roztrwonić nawet wysokie prowadzenie 15:8 w trzecim secie. W jego końcówce ważne punkty zdobyła jednak blokiem m.in. Gryka, co pozwoliło im zwyciężyć. Druga i trzecia partia należała już do Bułgarek, które przejęły inicjatywę i wykorzystały nerwową postawę i mało skuteczną grę na siatce biało-czerwonych.



W rozstrzygającym secie podopieczne Nawrockiego pokazały charakter. Odwróciły jego losy m.in. za sprawą ataków Stysiak oraz powrocie do dobrej postawy w bloku.



Po niedzielnym meczu Polki dostaną wolne do środy, a później będą trenować w Łodzi. Do Włoch wylecą piątek.



Turniej Ligi Narodów zostanie rozegrany w Rimini w tzw. bańce. Polki na inaugurację rozgrywek zmierzą się 25 maja z brązowymi medalistkami ostatnich mistrzostw Europy - Włoszkami. Dzień później rywalkami biało-czerwonych będą mistrzynie świata i Europy Serbki, a 27 maja - wicemistrzynie Starego Kontynentu - Turczynki. Runda zasadnicza, składająca się z 15 kolejek, zakończy się 20 czerwca, a od 24 czerwca cztery najlepsze reprezentacje zagrają o medale.