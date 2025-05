3. miejsce w Rajdzie Węgier - drugiej rundzie rajdowych mistrzostw Europy FIA ERC - zajęła polska załoga: Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Dzięki temu wskoczyła na pozycję lidera w klasyfikacji generalnej cyklu.

​Marczyk i Gospodarczyk liderami Rajdowych Mistrzostw Europy RMF FM

Bezbłędny Rajd Węgier

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk mają za sobą fantastyczny weekend podczas 6. Rajdu Węgier. Impreza z bazą w Veszprem otworzyła szutrową część FIA ERC.

W trakcie pierwszego etapu rywalizacji załoga ORLEN Team utrzymywała dobre, pewne tempo, nie pozwalając sobie na większe błędy. Natomiast zawodnicy podkreślali, że decydującym dniem imprezy będzie niedziela. Chociaż krótszy, był to etap o wiele trudniejszy i bardziej wymagający.

Kluczem do sukcesu było unikanie błędów i jakichkolwiek problemów. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk wywiązali się z tego zadania wzorowo. Dołożyli do tego świetne tempo, czego potwierdzeniem jest 3. miejsce na Power Stage i wywalczone w ten sposób dodatkowe 3 punkty do klasyfikacji sezonu. Wszystko to dało ostatecznie 3. miejsce w klasyfikacji generalnej 6. Rajdu Węgier. Co niezwykle istotne, Polacy wywalczyli w okolicach Veszprem aż 24 punkty. Jednocześnie - z dorobkiem 44 punktów - zostali nowymi liderami Rajdowych Mistrzostw Europy 2025.

"Wielu naszych rywali popełniało błędy, natomiast my jechaliśmy czysto"

To była dla nas niesamowita impreza. Na finałowym odcinku specjalnym zajęliśmy 3. pozycję... i tym samym przypieczętowaliśmy 3. miejsce w klasyfikacji generalnej całego rajdu. To oznacza, że po dwóch rundach sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy jesteśmy nowymi liderami cyklu. Niezmiernie mnie to cieszy - podkreślił Miko Marczyk.

Jestem szczególnie zadowolony z tego, jakie tempo pokazaliśmy w niedzielę. Wielu naszych rywali popełniało błędy, natomiast my jechaliśmy czysto - unikaliśmy problemów czy przebitych opon. Utrzymywaliśmy dobre tempo do samego końca, walczyliśmy z całych sił i to przyniosło świetne efekty. Wiem, że nadal drzemie w nas spory potencjał i liczę na to, że w kolejnych rajdach szutrowych pojedziemy nawet szybciej. Na ten moment zadowoleni i dumni opuszczamy Węgry jako liderzy ERC - podsumował kierowca Orlen Team.

Czas na Rajd Skandynawii

Kolejną rundą Rajdowych Mistrzostw Europy będzie 3. Królewski Rajd Skandynawii. Impreza zostanie rozegrana w dniach 29-31 maja, a jej bazą będzie miejscowość Karlstad w Szwecji.

Polscy kibice czekają już na 81. Rajd Polski, z bazą w Mikołajkach, który odbędzie się w dniach 13-15 czerwca.