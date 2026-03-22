Pia Skrzyszowska zdobyła brązowy medal lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w biegu na 60 m przez płotki! To już czwarty krążek zdobyty przez Biało-Czerwonych podczas zawodów w Toruniu.

Pia Skrzyszowska wynikiem 7,73 s poprawiła własny rekord Polski.

Polka zdobyła brąz w stojącym na rekordowym poziomie finale. Polka finiszowała trzecia i o 0,02 s wyprzedziła czwartą z wielkich faworytek - Szwajcarkę Ditaji Kambundji.

Triumfatorką została Devynne Charlton z Bahamów z rekordem globu 7,65 s. Druga była Holenderka Nadine Visser, która wyprzedziła Polkę o 0,005 s.

Dzisiejszy brąz to czwarty medal Polaków w Toruniu. Wcześniej złoto w biegu na 60 m przez płotki zdobył Jakub Szymański, srebro Natalia Bukowiecka w biegu na 400 m, a brąz sztafeta mieszana 4x400 m.