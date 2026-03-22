Kacper Tomasiak upadł podczas kwalifikacji do niedzielnego konkursu Pucharu Świata na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund. Polak został zniesiony ze skoczni przez służby medyczne.

Polak uzyskał odległość 192 m, ale podczas lądowania stracił równowagę i uderzył o zeskokNie wypięła mu się jedna z nart - relacjonował reporter RMF FM Cezary Dziwiszek.

Polski skoczek był przytomny, ale nie podniósł się samodzielnie, przez co został zniesiony ze skoczni na noszach.

Komentatorzy Eurosportu podczas transmisji poinformowali, że wizyta reprezentanta Polski w szpitalu nie będzie konieczna. Wydaje się zatem, że sportowiec nie odniósł poważniejszego urazu.

Kacper Tomasiak, trzykrotny medalista olimpijski, nie przeszedł w piątek kwalifikacji do sobotniego konkursu. W niedzielę miał po raz pierwszy w karierze wystąpić na mamucie.

