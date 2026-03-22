Kacper Tomasiak upadł podczas kwalifikacji do niedzielnego konkursu Pucharu Świata na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund. Polak został zniesiony ze skoczni przez służby medyczne.

Kacper Tomasiak, który jako pierwszy skakał w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund, miał po lądowaniu upadek.

Polak uzyskał odległość 192 m, ale podczas lądowania stracił równowagę i uderzył o zeskok. Nie wypięła mu się jedna z nart - relacjonował reporter RMF FM Cezary Dziwiszek.