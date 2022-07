Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk, Raków Częstochowa i Lech Poznań poznały potencjalnych rywali w trzeciej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji, ale wcześniej muszą do niej awansować. Mecze drugiej rundy zaplanowano na 21 i 28 lipca.

Najtrudniejszą drogę ma przed sobą Pogoń Szczecin, która po wyeliminowaniu KR Reykjavik (4:1, 0:1) zmierzy się z Broendby Kopenhaga, a jeśli pokona tę przeszkodę, jej kolejnym przeciwnikiem będzie wielokrotny uczestnik fazy grupowej Ligi Mistrzów szwajcarski FC Basel lub Crusaders FC z Irlandii Północnej.

Lechia Gdańsk dwukrotnie pokonała macedońską Akademiję Pandev (4:1, 2:1) i teraz czeka ją starcie z piątym w poprzednim sezonie zespołem austriackiej Bundesligi Rapidem Wiedeń. Zwycięzca dwumeczu spotka się z cypryjskim Arisem Limassol lub Neftczi Baku z Azerbejdżanu.

Od drugiej rundy walkę w LK rozpocznie Raków Częstochowa. Wicemistrz kraju i zdobywca Pucharu Polski zmierzy się FK Astana. W trzeciej rundzie lepszy z tej pary zagra ze słowackim Spartakiem Trnava lub walijskim Newtown AFC.

Czwartą polską drużyną w eliminacjach LK jest Lech Poznań. "Kolejorz" po wyjazdowej porażce 1:5 z azerskim Karabachem Agdam odpadł w 1. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów i dołączył do grona drużyn walczących o fazę grupową Ligi Konferencji. Najbliższym rywalem Lecha będzie gruzińskie Dinamo Batumi, a kolejnym może być islandzki Víkingur Reykjavik lub walijski zespół The New Saints FC.

Aby awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji (podobnie jak Ligi Mistrzów i Ligi Europy), trzeba pomyślnie przejść 4. rundę eliminacji.