Wieczorem pierwsze pojedynki 1/8 finału piłkarskiej Ligi Europy. Najwięcej emocji budzi spotkanie dwóch bardzo utytułowanych klubów. Manchester United podejmie AC Milan i będzie to dopiero 11 pojedynek obu zespołów. W rozgrywkach występuje ciągle także Tomasz Kędziora. Rywalem Dynama Kijów będzie hiszpański Villareal.

Rewanżowy, półfinałowy mecz piłkarskiej Ligi Mistrzów rozegrany między AC Milan i Manchester United. 2007 rok / MATTEO BAZZI / PAP/EPA

Manchester United i AC Milan mają wspólnie 10 triumfów w Pucharze Mistrzów. "Czerwone Diabły" trzykrotnie triumfowały w rozgrywkach i dwa razy przegrywały w finale. "Rossoneri" zwyciężyli w finale siedmiokrotnie. Bilans uzupełniają cztery przegrane finały. Mówimy więc o klubach ze ścisłej czołówki jeśli chodzi o europejskie sukcesy. Ostatnie lata były jednak trudne zarówno dla Manchesteru United jak i AC Milanu. Teraz zespoły powalczą w 1/8 finału Ligi Europy, a przecież oba marzą o Champions League i walce w fazie pucharowej tych rozgrywek.

Mimo, że oba kluby przez lata utrzymywały się w gronie czołowych drużyn kontynentu to na przestrzeni ponad 60 lat zagrały ze sobą w europejskich pucharach zaledwie 10 meczów. Ten najważniejszy dwumecz to rok 2007 i półfinałowa rywalizacja w Lidze Mistrzów. United wygrali u siebie 3:2 (dwie bramki strzelił Cristiano Ronaldo), ale w rewanżu na San Siro triumfował Milan 3:0, by później w finale w Atenach pokonać jeszcze Liverpool. To był ostatni taki sukces Milanu.

Manchester United swój ostatni triumf w Champions League świętował rok później. Czerwone Diabły mają już na koncie zwycięstwo w Lidze Europy. W 2017 roku wygrali w finale z Ajaxem Amsterdam. Przed rokiem drużyna dotarła do półfinału, w którym lepsza okazała się FC Sevilla.

Milan w Lidze Europy nie odnosi sukcesów. W 2018 roku odpadł w 1/8 finału z Arsenalem. Rok później nie wyszedł z grupy. W bieżących rozgrywkach w 1/16 włoski zespół wyeliminował Crvenę zvezdę Belgrad remisując u siebie 1:1 a na wyjeździe 2:2. Manchester w poprzedniej rundzie pokonał Real Sociedad (4:0, 0:0). Obecny sezon dla obu klubów jest całkiem udany, bo i Milan i Manchester w krajowych ligach zajmują obecnie drugie lokaty. W takiej sytuacji Liga Europy może nie być kluczowa.

Bez wątpienia jednak dwumecz Manchesteru United z AC Milanem budzi największe emocje, ale w grze jest kilka innych znanych klubów. Szczególnie Anglia jest mocno reprezentowana. Tottenham czeka na rywalizację z Dinamem Zagrzeb, a Arsenal powalczy z Olympiakosem Pireus. Będą także pary, w których trudno wskazać faworyta. Tak jest choćby w przypadku hiszpańskiej Granady i szwedzkiego Molde. Ciekawie wygląda także para, w której zagrają Slavia Praga i Glasgow Rangers. W grze jest ciągle także jeden reprezentant Polski Tomasz Kędziora. Jego Dynamo Kijów będzie walczyć o ćwierćfinał z Villarealem.

Zestaw par 1/8 finału Ligi Europy: