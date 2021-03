Przebywający w Obersdorfie na kwarantannie zdobywca Pucharu Świata w skokach narciarskich Halvor Egner Granerud przyznał, że w tym trudnym czasie izolacji otrzymał niespodziewany gest sympatii od Karla Geigera. Skoczek zaoferował, że będzie przynosił Norwegowi pod drzwi domowe obiady.

Halvor Egner Granerud / Grzegorz Momot / PAP

Norweg - po pozytywnym teście na obecność koronawirusa - od zeszłej środy przebywa na kwarantannie. Przez pierwsze dni był w pokoju hotelowym, a od poniedziałku mieszka w luksusowym apartamencie należącym do Andreasa Bauera - trenera skoków reprezentacji Niemiec w kombinacji norweskiej, dobrego kolegi trenera norweskich skoczków Alexandra Stoeckla.

Mieszkanie poza pełnym i nowoczesnym wyposażeniem ma także bardzo duży taras, na czym szczególnie zależało Stoecklowi, który chciał, aby jego podopieczny mógł przebywać na powietrzu.





Nagle zadzwonił do mnie Karl Geiger, który pochodzi z Oberstdorfu i też teraz jest w domu. Poprosił, abym wyszedł na taras pogadać i po krótkiej rozmowie na temat stanu mojego zdrowia zaproponował mi przynoszenie pod drzwi obiadów gotowanych przez jego mamę. Piękny i ciepły gest od rywala, którym się naprawdę wzruszyłem - powiedział Granerud cytowany na łamach norweskich mediów.



Wyjaśnił też, że nie jest pewien, czy wystartuje w zawodach w Planicy kończących sezon. Powodem jest - jak przyznał - "brak napięcia" po zdobyciu Kryształowej Kuli oraz zbyt długa przerwa w treningach.



Przymusowy odpoczynek wychodzi mi już bokiem i czuję się jak świnka na kanapie, a pozostało mi jeszcze osiem dni nicnierobienia w samotności. Taka bezczynność rozleniwia, więc nad ewentualnym startem w Słowenii zastanowię się dopiero jak wyjdę z tego przymusowego więzienia - powiedział.



Z drugiej strony, jak przyznał, "powrót do Norwegii oznacza kolejną kwarantannę, więc bezpośredni wyjazd do Słowenii może być rodzajem wiosennej wolności".